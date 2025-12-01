Hidden Gems FC - La increíble historia de Promise David: el nómada del fútbol que nunca se rendirá

Promise David (24) es la definición misma de perseverancia. Este nómada del fútbol despegó realmente a los 22 años, pese a que su madre le había suplicado incontables veces que renunciara a su sueño de ser profesional. No lo hizo. En la sección Hidden Gems FC, Voetbalzone pone el foco en la extraordinaria historia de este futbolista nigeriano-canadiense.

“Baby Lukaku”. Así llaman, con evidente cariño, los periodistas belgas a Promise David cada vez que escriben sobre él. El apodo nació de su exentrenador de delanteros, Kevin Mirallas, y no hace falta ser belga para entender por qué: las similitudes futbolísticas entre ambos jugadores saltan a la vista. David lo demostró con contundencia aquel 30 de marzo, cuando su Union Sint-Gillis recibió al Royal Antwerp en el Joseph Marienstadion. Lanzado en profundidad, parecía haber dejado atrás a toda la defensa rival.

De hecho lo había logrado, pero Rosen Bozhinov recurrió a todo lo antirreglamentario para intentar frenarlo. Y un detalle: David es fuerte. Muy fuerte. No por nada, en el Union Sint-Gillis suelen golpearlo con una almohada durante los ejercicios de definición para simular el contacto físico. “Mientras corría, sentí una garra en el cuello”, contó en el podcast The Footy Culture sobre aquel gol que dio la vuelta al mundo. “Cuando más tarde me duché, todavía me dolía; literalmente me arrancó piel del cuello. Sangré todo el partido y ni siquiera me di cuenta”.

“Fui directo a portería, solo veía verde”, continúa relatando. “No quería tirarme ni caer. Entonces volvió a agarrarme. Pensé: ‘¡qué idiota!’. Moví los brazos hacia atrás y mi camiseta se rompió. Me alegró, porque cada vez que tiraba de ella sentía que me estaba ahogando”. De su camiseta amarilla solo queda la mitad. David luce invencible, como una bestia indomable. Con media prenda colgando, por fin se desprende de Bozhinov, aunque el defensor ya lo ha retrasado lo suficiente. Para entonces, otro jugador del Antwerp llega a la acción, pero David también lo deja atrás con un simple gesto técnico. Define con frialdad, golpea su pecho y grita. “Me sustituyeron y luego revisé mi teléfono. El gol ya estaba en redes y se veía horrible. ¡Fue un abuso total!”

“Nuestro director deportivo colgó esa camiseta en las nuevas instalaciones de entrenamiento, junto a otros uniformes históricos del Union. Dijo: ‘Esta camiseta simboliza al Union: resistencia, fuerza y la voluntad de no rendirse’”. Son precisamente esos valores los que definen la insólita carrera de David. Retrocedamos. El camino hacia el Union fue largo. Muy largo.

De niño, David era pura energía. “Mis maestros decían que era un buen chico, pero también una distracción para los demás”, recuerda entre risas. Creció en Brampton, una ciudad de la provincia canadiense de Ontario, auténtico hervidero de talento: allí también nacieron Cyle Larin, hoy en Feyenoord; Atiba Hutchinson, ex PSV; y Tajon Buchanan.

Pero su amor por el fútbol no nació en Canadá, sino en Lagos, Nigeria, donde vivió de pequeño con sus abuelos. Su tío era un fanático del Chelsea. “Nunca olvidaré cómo venía a recogerme a casa de mi abuela”, contó a Het Laatste Nieuws. “Iba sentado en la parte trasera de la moto y juntos íbamos al bar a ver los partidos”. Al regresar a Canadá unos años después, buscó una actividad para canalizar su energía. Probó con el piano, pero cuando se rompió —“¡estaba furioso!”— decidió buscar otra cosa. Pronto encontró su nuevo amor: el fútbol.

Getty Images

El alegre muchacho fue descubierto por la academia de talentos del Toronto FC, pero a los quince años tuvo que marcharse: no era lo suficientemente bueno. Pasó tres años deambulando entre los semiprofesionales del Vaughan canadiense y, en 2019, con apenas dieciocho años, recibió por primera vez una oportunidad en Europa, en el NK Trnje, un club de la tercera división croata. Pero aquello no se convirtió en la historia romántica que él imaginaba. Una vez más: el camino de David es largo. Y está lleno de obstáculos. “En Croacia pasaron cosas que ni siquiera me atreví a contarles a mis padres”, recuerda con un suspiro.

Su entrenador en Zagreb era abiertamente racista. “No quería a gente negra, ni africanos en su equipo. Me decía cosas horribles. ‘Crnac’, por ejemplo, que significa ‘Blackie’. Una vez, mis compañeros tardaron un mes en traducirme lo que había gritado durante un entrenamiento, porque era demasiado grave. Todos se quedaron helados cuando lo dijo. Fue algo así como: ‘Dios no quiera que algún día ponga a un jugador negro en mi equipo’”.

David fue relegado al equipo juvenil, pero con la llegada de un nuevo técnico, Rajko Vidovic, recuperó la alegría. Cuando Vidovic asumió el mando del primer equipo, lo ascendió de inmediato. David entró al campo y marcó al instante. “Fue el mayor ‘momento fuck you’ de mi vida. Se sintió como una venganza contra ese hombre”.

Aun así, David dejó pronto Zagreb. Su representante lo sacó de Europa y lo llevó a la segunda división estadounidense, con el FC Tulsa. Tampoco funcionó. Luego llegó un nuevo intento en Malta, con el Valletta, de la primera división. “Perdí una final de copa allí. Eso me destrozó. He llorado tres veces en mi vida por el fútbol; ese partido fue una de ellas. Mi sobrina Liz estaba en el estadio y tomó una foto mía en la pantalla gigante, justo mientras lloraba. Hombre, qué feo soy cuando lloro”.

Cuando su siguiente aventura, con el Sirens FC de Malta, también terminó en decepción —David tenía ya 21 años—, la posibilidad de convertirse en futbolista profesional parecía más lejana que nunca. “Mis padres querían que volviera a casa. Siempre me habían apoyado, pero en ese momento ya no lo veían claro”. Pero David no es de rendirse. Ni siquiera conoce esa palabra. “Pedí una oportunidad más”.

Esa oportunidad llegó desde Estonia, con el Kalju FC. Promise David se hizo una promesa a sí mismo y trazó un plan a cinco años: trabajar sin descanso, marcar muchos goles en Estonia y conseguir un contrato con un club escandinavo más grande. Y luego, algo todavía más ambicioso: representar a su selección y disputar un Mundial.

Getty Images

“La idea era: o jugar realmente bien al fútbol, o ser un perdedor”, resume David en el podcast The Footy Culture. “No quería volver a la escuela”. Pero incluso en Estonia las cosas no fueron sencillas. Era visto como un “proyecto” y, al principio, solo le permitieron unirse al equipo de promesas del Kalju. Allí, sin embargo, comenzó a marcar goles a montones, lo que finalmente le abrió la puerta del primer equipo. Por fin, parecía que el nómada del fútbol había encontrado el rumbo. Error.

“Recuerdo un partido”, cuenta. “Íbamos ganando 2-1 al descanso y yo estaba jugando bastante bien. Nos provocaron para lanzar balones largos y, como delantero, no presioné cuando íbamos arriba”.

Entonces, al entrar al vestuario, ocurrió lo impensable. “El presidente me agarró del cuello y me sacó del vestuario. ‘¿Así quieres jugar? ¿No sabes todo lo que hace tu padre para que puedas quedarte aquí? ¡Tengo sesenta años y me muevo más que tú!’, me gritó”.

En la segunda mitad, David volvió a marcar y el Kalju ganó 4-3. Sus compañeros celebraban eufóricos, pero él estaba en la ducha llorando. El presidente había llamado a su padre y a su representante para asegurarles que ficharlo había sido un error. “No tenía apartamento; vivía en un hostal”, recuerda. “Al mismo tiempo, todos mis amigos en casa estaban graduándose. Yo usaba la tarjeta VISA de mi padre porque ni siquiera ganaba dinero con el fútbol. Entonces pensé: ¿qué estoy haciendo con mi vida?”.

Con el paso del tiempo y ya más calmadas las emociones, David se ganó un lugar en el once titular. En su temporada de debut marcó catorce goles en dieciséis partidos. Kalju, ahora sí, lo valoraba. Tanto, que no querían dejarlo ir por nada del mundo. “Fue increíble. Yo les rogaba: déjenme marchar. En ese periodo comprendí lo que siente la gente que trabaja de 9 a 5 en un empleo que odia”, cuenta. Finalmente, la súplica funcionó. Kalju llegó a un acuerdo con el Union Saint-Gilloise y David partió a Bélgica.

Allí tuvo que esforzarse aún más, y la prensa belga no tardó en dejarlo claro. Tras un solo partido contra el Club Brujas, el veredicto ya estaba dictado: era una “pérdida de dinero” y un “fichaje fallido”. “¡Después de un solo partido!”, exclama David en Het Laatste Nieuws. “Llegué a casa y escribí esa frase. Cada mañana, antes de ir al entrenamiento, la leía. Era gasolina para mí: para mejorar, para demostrar lo contrario. Diecisiete goles y cinco asistencias… Ya no parece una broma ni una pérdida, ¿verdad?”, lanza sobre su sobresaliente promedio goleador.

Obtener su reivindicación es algo que David —el ahora internacional canadiense en ocho ocasiones, quien en su juventud también jugó por Nigeria— se ha ganado con creces. Marca goles de forma constante en Bélgica y también en competiciones europeas mantiene su puntería. Le anotó al Ajax de Francesco Farioli y, más recientemente, volvió a hacerlo frente al PSV. La semana pasada, David hizo el único gol contra el Galatasaray, asegurando tres puntos en pleno infierno de Estambul. Es un delantero fuerte física y mentalmente, además de poseer una velocidad vertiginosa. Son armas con las que puede desequilibrar prácticamente cualquier partido. Con un perfil así, no sorprende que varios clubes de la Premier League lo sigan de cerca. Y aun así, este carismático atacante no logra disipar todas las dudas.

David puede parecer poco refinado, algo salvaje, no es un finalizador clínico y, a veces, se desconcentra durante los partidos. Es un enigma para los ojeadores. Una vez explicó en Het Nieuwsblad que “no sabe flotar, pero sí nadar del punto A al punto B”. Puede jugar realmente mal y aun así aparecer en el marcador. Quizá esa sea su mayor virtud. Una cualidad que saca de quicio a su entrenador, David Hubert; pero incluso él sabe que no puede prescindir del delantero, porque David es capaz de marcar en cualquier momento y en cualquier escenario. ¿Y su plan a cinco años? Lo cumplió en apenas año y medio.

Promise David ha encontrado su camino.