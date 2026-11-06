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Bundesliga II
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Olympiastadion
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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburgo, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo online?

Hertha Berlin vs Wolfsburgo
Hertha Berlin
Wolfsburgo
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el Hertha BSC se enfrenta al VfL Wolfsburgo. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: hora de inicio

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Bundesliga II - Jornada 11
Olympiastadion

El Hertha BSC recibe al VfL Wolfsburg en el Estadio Olímpico de Berlín para un duelo de segunda división. El Hertha, líder de la tabla, se mide a un equipo de Wolfsburg que busca recuperar la estabilidad tras una serie de resultados irregulares.

El Hertha BSC se ha consolidado como el equipo más regular de la 2. Bundesliga bajo la dirección de Stefan Leitl. Los berlineses llegan a este partido como líderes y llevan semanas mostrando una cohesión convincente.

El Wolfsburg llega con Tobias Strobl como entrenador y ocupa actualmente el tercer puesto de la tabla. El equipo de Baja Sajonia cuenta con uno de los ataques más peligrosos de la liga, pero sufre inestabilidad defensiva. El 4-4 contra el Núremberg y el 1-1 contra el Bochum refuerzan esa impresión.

El Hertha se impuso recientemente por 2-0 al SSV Jeddeloh en la Copa de Alemania y, antes, ganó por 1-0 al Arminia Bielefeld en liga. Los berlineses apenas han mostrado debilidades esta temporada.

El Wolfsburg perdió recientemente por 2-3 contra el SC Freiburg en la Copa de Alemania. Antes empató 1-1 con el Bochum y ganó 3-1 al Heidenheim. Tiene potencial ofensivo, pero aún le falta regularidad.

El Hertha busca defender el liderato y dar un golpe sobre la mesa. El Wolfsburg quiere reducir la distancia con el primer puesto y reafirmar sus aspiraciones de ascenso.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Hertha BSC y el VfL Wolfsburg?

El Hertha BSC llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 contra el SSV Jeddeloh en la Copa de Alemania; antes había ganado por 1-0 al Arminia Bielefeld en liga. La única ocasión en la que cedió puntos durante este período fue el empate sin goles contra el Holstein Kiel. En total, el Hertha marcó ocho goles y encajó solo dos en esos cinco partidos.

El VfL Wolfsburg suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-0 contra el Osnabrück; antes había perdido por 2-3 contra el SC Freiburg en la Copa de Alemania. El 4-4 contra el Núremberg y el 3-1 contra el Heidenheim ponen de manifiesto el peligro ofensivo del Wolfsburg: marcó diez goles en esos cinco partidos, pero encajó nueve.

BSC

BSC - Formulario

GFT
W2-1
HSK
D0-0
ABI
W1-0
JED
W0-2
FCK
W0-3
Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
WOB

WOB - Formulario

FCN
D4-4
HDH
W3-1
BOC
D1-1
SCF
L3-2
OSN
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: alineaciones

Hertha Berlin contra Wolfsburgo alineaciones probables

Manager

  • S. Leitl

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: estado de forma

BSC

BSC - Formulario

GFT
W2-1
HSK
D0-0
ABI
W1-0
JED
W0-2
FCK
W0-3
Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
WOB

WOB - Formulario

FCN
D4-4
HDH
W3-1
BOC
D1-1
SCF
L3-2
OSN
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Hertha BerlinEmpateWolfsburgo
2
1
2
Amistosos
Wolfsburgo badge
Wolfsburgo
WOB
0
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
2
F
Bundesliga
Wolfsburgo badge
Wolfsburgo
WOB
1
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
2
F
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
Wolfsburgo badge
Wolfsburgo
WOB
5
F
Bundesliga
Wolfsburgo badge
Wolfsburgo
WOB
0
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
F
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
1
Wolfsburgo badge
Wolfsburgo
WOB
2
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
106312413+1121
W
L
D
D
W
3
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113351319-612
L
W
L
W
L
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
13
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
W
L
L
W
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
L
W
D
L
D
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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