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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 7 nov 2026 - 14:30 Olympiastadion

El Hertha BSC recibe al VfL Wolfsburg en el Estadio Olímpico de Berlín para un duelo de segunda división. El Hertha, líder de la tabla, se mide a un equipo de Wolfsburg que busca recuperar la estabilidad tras una serie de resultados irregulares.

El Hertha BSC se ha consolidado como el equipo más regular de la 2. Bundesliga bajo la dirección de Stefan Leitl. Los berlineses llegan a este partido como líderes y llevan semanas mostrando una cohesión convincente.

El Wolfsburg llega con Tobias Strobl como entrenador y ocupa actualmente el tercer puesto de la tabla. El equipo de Baja Sajonia cuenta con uno de los ataques más peligrosos de la liga, pero sufre inestabilidad defensiva. El 4-4 contra el Núremberg y el 1-1 contra el Bochum refuerzan esa impresión.

El Hertha se impuso recientemente por 2-0 al SSV Jeddeloh en la Copa de Alemania y, antes, ganó por 1-0 al Arminia Bielefeld en liga. Los berlineses apenas han mostrado debilidades esta temporada.

El Wolfsburg perdió recientemente por 2-3 contra el SC Freiburg en la Copa de Alemania. Antes empató 1-1 con el Bochum y ganó 3-1 al Heidenheim. Tiene potencial ofensivo, pero aún le falta regularidad.

El Hertha busca defender el liderato y dar un golpe sobre la mesa. El Wolfsburg quiere reducir la distancia con el primer puesto y reafirmar sus aspiraciones de ascenso.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Hertha BSC y el VfL Wolfsburg?

El Hertha BSC llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 contra el SSV Jeddeloh en la Copa de Alemania; antes había ganado por 1-0 al Arminia Bielefeld en liga. La única ocasión en la que cedió puntos durante este período fue el empate sin goles contra el Holstein Kiel. En total, el Hertha marcó ocho goles y encajó solo dos en esos cinco partidos.

El VfL Wolfsburg suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-0 contra el Osnabrück; antes había perdido por 2-3 contra el SC Freiburg en la Copa de Alemania. El 4-4 contra el Núremberg y el 3-1 contra el Heidenheim ponen de manifiesto el peligro ofensivo del Wolfsburg: marcó diez goles en esos cinco partidos, pero encajó nueve.

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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: las clasificaciones