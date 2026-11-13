Hernanes: «Sustituir a Spalletti sería un error. La Juventus ha perdido identidad, no se gana solo por el nombre. Nico Paz, un Barolo; Modric, el mejor vino de la Serie A»

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Hernanes fue uno de los grandes protagonistas de nuestra Serie A y, desde el SFS 26, donde participó con Serie A Operazione Nostalgia, nos contó en exclusiva su visión del mundo de la Juventus, que vivió de cerca, y dio un consejo sincero a la directiva del club: no cambiar a Spalletti.

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¿Esperabas una Juventus tan irregular? ¿Crees que la crisis ha terminado? ¿O esperas un cambio en el banquillo con la salida de Spalletti?

«No, no espero un cambio de entrenador porque sería otro error. Hay que aceptar, en el fútbol y en la vida, que de vez en cuando llegan las crisis, llegan los momentos bajos, porque hay ciclos. Se ve que el equipo ha perdido un poco su identidad, ha perdido a los jugadores de arriba que marcan goles, así que se culpa al entrenador, pero, si vuelven a cambiarlo, en mi opinión sería otro error».



¿Por dónde empezarías?

«Ahora, lo primero es construir la identidad del equipo, recuperarla y, a partir de ahí, hacerse competitivo poco a poco. Solo después se podrá pensar en ganar. No vas a ganar automáticamente solo por ser la Juventus y vestir una camiseta con tanta historia...».

Tú entiendes de vinos, los produces, y en el fútbol se puede decir que un mediapunta es como un buen vino. Así que, siguiendo con el juego, ¿cuál es el mejor vino de esta Serie A?

«Nico Paz está demostrando ser un buen vino, un Barolo elegante que está madurando, también en la Champions, y este año lo está haciendo muy bien. Luego sigue estando Modric, que es como esos vinos capaces de envejecer mucho y mantener aun así su estructura, sus cualidades, sus identidades. Por eso, él es el vino por excelencia de esta Serie A».