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El Profeta Hernanes cree que la Lazio puede ganar el Scudetto.

El excentrocampista brasileño declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «El equipo de Gattuso es como un Grignolino, un vino tinto que produzco en las colinas de Asti y del Monferrato, en el Piamonte. Cuando lo bebes, te entran ganas de sonreír, y eso me pasa cada vez que veo a esta Lazio, líder de la clasificación por méritos propios. También me ha sorprendido a mí, no me lo esperaba, pero se ha creado una bonita magia».

«Puede ganar el Scudetto, ¿por qué no? Me ha venido a la cabeza el Leicester de Ranieri: nadie creía en ello y, sin embargo, ganó el título y se convirtió en la Cenicienta de la Premier League. Yo digo que la Lazio tiene un 15 % de posibilidades de ganar el campeonato, aunque el equipo más fuerte sigue siendo el Inter».

«No me gusta hablar de aficiones. Está claro que le tengo cariño a la Lazio, igual que al Inter, a la Juventus y a los demás clubes en los que he jugado. Mi alegría al verla ahí se debe a que cuando llegué les dije a todos que mi objetivo era ganar el Scudetto en Roma. Me llamaron loco: "Aquí luchamos por entrar en Europa, nunca ganaremos", decían. Siempre combatí esa mentalidad, soñaba con ganar y luchar por el Scudetto. Verla ahí arriba me emociona».

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«Esta Lazio se parece a su entrenador, es como si en el campo hubiera 11 Gattuso. Rino ha logrado transmitirles las ganas de ir a morder cada tobillo, pelear por cada balón y darlo todo sin reservarse nunca nada. Veo su hambre, sus ganas. Una vez, cuando jugué contra él, yo protegía el balón cerca del banderín de córner. Lo vi de reojo venir hacia mí a toda velocidad y lo regateé con un toque sutil. Siempre lo he admirado porque jugaba con honestidad, respetando a los demás y también su papel. Como entrenador ha logrado transmitir a los jugadores su forma de ser».

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«En el campo el líder es Zaccagni. Hace unos días estudiaba sus datos: nadie genera más ocasiones que él».

«Frattesi encarna el fútbol de Gattuso más que ningún otro. Cuando jugaba, detestaba a quienes iban al 70 %. Davide, como todos los demás, vive al 100 %. En la carrera que hizo ante el Napoli, antes del gol, está todo lo necesario para poder soñar con el Scudetto».

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«¿He rebautizado como el Profeta a Taylor? Ha demostrado inteligencia táctica y olfato de gol. Ahora mismo es uno de los líderes técnicos en el centro del campo y, además, tiene un pie nada malo».

«Nuno Tavares es un jugador extraordinario; su lesión ha sido un duro golpe. Puede jugar en cualquier lugar de Europa, tiene unas cualidades físicas indispensables para el fútbol actual y, por su estilo de juego, es insustituible».

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«¿Volverán los aficionados al estadio? No lo creo, en parte por superstición y en parte porque, por ahora, todavía no se llevan bien con el presidente Lotito. Espero que todo se resuelva; la Lazio merece un estadio lleno».