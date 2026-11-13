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Directamente desde el SFS 26, donde fue protagonista junto a Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes contó a CM sus pronósticos sobre el futuro de la Serie A. ¿Quién ganará el Scudetto?

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¿Podemos seguir considerando a la Lazio una sorpresa de esta Serie A? ¿Puede llegar hasta el final?

«Sí. Si alguien dijera que esperaba este resultado y que la Lazio fuera líder en este momento, no le creería. Así que para mí es una gran sorpresa. Creo que tiene muy pocas posibilidades, digamos un 10-15 %, porque el Inter es sin duda el más fuerte, pero la distancia no es tan grande porque el Inter también disputa las copas. Por eso hay una posibilidad. Obviamente, también depende de cómo evolucionen los jugadores: ahora Tavares está lesionado y Zaccagni también. Eso también influye. Si consiguen mantenerse sanos hasta el final y conservan la garra, el hambre y el buen hacer de Gattuso, entonces hay posibilidades».

Has dicho que el Inter es el más fuerte. Se ha recuperado tras el derbi y ha retomado el papel de favorito que tú también has descrito... Pero ¿crees que puede llegar hasta el final en la Champions League, como muchos en el club esperan y desean?

«Sí, creo que pueden llegar fácilmente hasta cuartos. Me parece totalmente factible, pero a partir de semifinales este año también están el Arsenal, el Barcelona, el PSG, el Real Madrid, que ahora se está recuperando un poco, y el Manchester City. Así que tengo dudas de que puedan llegar hasta el final, aunque estoy seguro de que pueden alcanzar los cuartos. Se ve que son los más fuertes y que les faltaba un episodio como la derrota en el derbi para volver a sentir algo de presión y poner de nuevo los motores en marcha».

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Como, Milan y Roma: ¿cuál es el verdadero rival del Inter, además de la sorprendente Lazio de la que nos has hablado antes?

«Insisto en que la Lazio puede ser una sorpresa, pero lo tendrá difícil. Sobre el papel, la Roma ya es un equipo preparado y consolidado. El Milan está empezando a destacar y, además, existe la posibilidad de que incorpore más fichajes en el mercado de invierno, lo que le daría más fuerza. Así que elegiría a la Roma y al Milan».