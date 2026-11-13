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Directamente desde el SFS 26, donde fue protagonista con Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes compartió con CM sus pronósticos sobre el futuro de la Serie A. ¿Quién ganará el Scudetto?

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¿Podemos seguir considerando a la Lazio una sorpresa de esta Serie A? ¿Puede llegar hasta el final?

«Sí. Si alguien dijera que esperaba este resultado y que, a estas alturas, la Lazio estaría líder, no me lo creería. Así que para mí es una gran sorpresa. Creo que tiene muy pocas posibilidades, digamos un 10-15 %, porque el Inter es sin duda el más fuerte, pero la diferencia no es tan grande, ya que el Inter también disputa las copas. Así que hay una posibilidad. Porque veo que, obviamente, también depende de cómo sigan los jugadores: ahora Tavares está lesionado y Zaccagni también. Eso también influye. Si consiguen mantenerse sanos hasta el final, con la garra, el hambre y la capacidad de Gattuso, entonces hay posibilidades».

Has dicho que el Inter es el más fuerte. Se ha recuperado después del derbi y ha retomado ese papel de favorito que tú también has descrito... Pero ¿crees que puede llegar realmente hasta el final en la Champions League, como muchos en el club esperan y desean?

«Sí, creo que puede llegar fácilmente hasta cuartos. Me parece totalmente factible, pero, a partir de semifinales, este año también están el Arsenal, el Barcelona, el PSG, el Real Madrid, que ahora se está recuperando un poco, y el Manchester City. Así que tengo dudas de que pueda llegar hasta el final. Estoy seguro de que puede alcanzar los cuartos. Además, es evidente que el Inter es el más fuerte y que le faltaba un episodio como la derrota en el derbi para volver a sentir un poco de presión y poner de nuevo los motores en marcha».

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Como, Milan y Roma: ¿cuál es el verdadero rival del Inter, además de la sorprendente Lazio de la que nos hablabas antes?

«Insisto en que la Lazio puede ser una sorpresa, pero será difícil. Sobre el papel, en cambio, la Roma ya es un equipo preparado y consolidado. El Milan está despuntando y existe la posibilidad de que sume más fichajes en el mercado de invierno, lo que le daría más fuerza. Así que elegiría a Roma y Milan».

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