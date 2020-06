Hernán Carrasco Vivanco: “Tuve que hacerme cargo de una selección que a cualquier tenía que tenerle muy preocupado”

El técnico chileno fue el primero en llevar a El Salvador a un mundial de fútbol.

1970 fue el primer mundial al que asistió El Salvador, además fue la primera selección de Centroamérica en esta competencia. La participación fue decorosa, tomando en cuenta que 12 años después a la generación del “Mágico” González le encajaron la mayor goleada en las copas del mundo, la cual fue de 10-0 ante Hungría.

Hernán Carrasco, entrenador de ese combinado nacional, contó detalles de esa participación en el programa “Los Provocadores”: "Tuve que hacerme cargo de una selección que a cualquier técnico tenía que tenerle muy preocupado y muy nervioso, por tanto problema que tuvo. (…) Tuve que hacerme cargo después de varios momentos de decir que no quería, porque faltaban dos meses antes del mundial y había que ir a una gira de fogueos a Perú. No estábamos preparados, pero me comprometí con el señor presidente”.

“Uno llega a la conclusión de que cuando uno no tiene un equipo bien preparado y se enfrenta a un equipo más fuerte, cualquier sistema que ocupe es imposible que pueda triunfar, porque la calidad y los sistemas son los jugadores quienes los desarrollan, sean buenos o malos. Íbamos dispuestos a que nos golearan, porque no entrenamos lo suficiente con el equipo que habíamos afianzado. Cuando su equipo es inferior, hay que ser más defensivos”, agregó el entrenador chileno, quien se quedó a vivir en El Salvador después de esa participación.