¿Quienes son los hermanos Willmann, los suizos que quieren jugar con México?

Mauricio y Alejandro son dos promesas que podrían ser tomadas en cuenta para el Tricolor.

El futuro de la Selección Mexicana está a la espera de dos joyas que podrían convertirse en las nuevas estrellas del Tri. Mauricio y Alejandro Wilmann, dos grandes jugadores que están a la espera de una oportunidad con el combinado nacional, aunque no es su única opción disponible.

Su caso es muy particular. Con la nacionalidad suizo-mexicana, los hermanos desean portar el verde, blanco y rojo en un futuro próximo. Sin embargo, la posibilidad de representar a los de la nación europea también está latente.

Por ello, en Goal te contamos un poco más sobre estos diamantes en bruto:

¿QUIENES SON LOS HERMANOS WILLMANN?

Mauricio y Alejandro son un par de jóvenes futbolistas con la doble nacionalidad suizo-mexicana que actualmente militan en el equipo Sub 18 de Lucern, de . Ambos han destacado con la escuadra y han logrado campeonar con el club, por lo cual ya captaron la atención de grandes conjuntos europeos.

A pesar de que pueden elegir representar a Suiza, Mauricio y Alejandro tienen muy claro que portar el jersey del Tri es su más grande meta. A pesar de que aún no han sido contactados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no ven lejano este sueño.

“La verdad no nos han contactado. No hemos pensado mucho (jugar con ), porque oficialmente no nos han preguntado, pero claro que sería un gran honor jugar para México. Sería un honor, un orgullo, creo que tenemos la desventaja y tal vez la ventaja de tener a Suiza y a México. No ha habido una oportunidad real y por eso no lo hemos pensado", aseguró Alejandro en entrevista para Jóvenes Futbolistas MX Oficial.