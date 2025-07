La hermana de Cristiano Ronaldo explica por qué la estrella de Portugal no asistió al funeral de Diogo Jota

La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ha explicado por qué el capitán de Portugal no asistió al funeral de Diogo Jota.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El delantero del Liverpool, Jota, fue sepultado el sábado tras haber perdido trágicamente la vida en un accidente de coche junto a su hermano Andre Silva el 3 de julio. El servicio, que tuvo lugar cerca de la ciudad natal de Jota, Oporto, fue asistido por varios de los compañeros de equipo y entrenadores del joven de 28 años.

Ronaldo, que ahora juega en Arabia Saudita para el Al-Nassr, no estuvo entre los que hicieron el viaje de regreso a su país. El jugador de 40 años ha enfrentado críticas de algunos por no hacer ese viaje, pero la decisión se tomó como un gesto de respeto, ya que Ronaldo estaba preocupado de que su presencia eclipsara los eventos.

LO QUE DIJO KATIA AVEIRO

Katia escribió en una emotiva historia de Instagram: “Cuando murió mi padre. Además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y en todos los lugares a los que fuimos. Y la atención no era lo que es hoy en día en términos de acceso... En ningún momento pudimos (los hijos) salir de la capilla; solo fue posible en el momento del entierro, tal fue la conmoción.

“En el funeral, había presidentes, entrenadores de la selección nacional de la época, como Luís Filipe Scolari, etc. No recuerdo haber visto a ninguno de ellos. Y ciertamente me saludaron. El dolor me cegó.

“Sobre el dolor/la familia y el apoyo real... Nunca sabrás lo que significa hasta que lo pases. Si alguien me envía un mensaje criticando cualquier cosa que haga mi hermano, lo bloquearé (lo ignoraré completamente), es decir, solo lo harán una vez.

“Está cansando. El fanatismo. La crítica por nada, repito nada... Sociedad enferma... Todos tenemos familias. Es absurdamente vergonzoso ver canales de televisión/comentaristas/redes sociales enfatizando una ausencia en lugar de honrar respetuosamente el dolor de una familia mutilada y destruida por la pérdida de dos hermanos. Hasta me da vergüenza mirar. Lamentable.

“Y así va el mundo... Sociedad y opinión. Hoy en día, no valen nada. Ellos mismos se han convertido en pozos sin fondo. Lo siento... Y la guerra también es así. Créeme. La maldad humana también es una guerra. Y cada día tenemos que luchar contra ella. Y así sigue.”

EL HOMENAJE DE RONALDO A JOTA

Ronaldo fue entre aquellos que rindieron homenaje a Jota en las redes sociales tras la confirmación de su fallecimiento, escribiendo: “No tiene sentido. Estuvimos juntos en el equipo nacional, y acababas de casarte. A tu familia, tu esposa y tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Descansen en paz, Diogo y Andre. Todos los extrañaremos.”

Ronaldo y Jota formaron parte del equipo de Portugal que celebró la gloria de la UEFA Nations League el 8 de junio. Jota se casó con su amor de la infancia Rute Cardoso el 22 de junio. Mensajes de condolencia han llegado de todo el mundo.