Thierry Henry, exestrella de la selección francesa, defendió el legado futbolístico de Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, al asegurar que la reciente polémica que rodeó la salida del jugador de la concentración de su selección no puede influir en la valoración de su trayectoria excepcional ni de lo que ha aportado al fútbol.

En declaraciones al programa "Rothen s'enflamme", de la emisora francesa RMC, la exleyenda del Arsenal restó importancia a la controversia surgida en torno a la inesperada salida de Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca.

Henry declaró, según recogió el diario portugués "A Bola": "Ellos tienen que resolver sus problemas por sí mismos, que nosotros tenemos los nuestros en Francia".

Pero fue tajante al rechazar vincular el reciente episodio con la posición del ganador de cinco Balones de Oro, y se preguntó: "¿Vamos a juzgar toda una carrera basándonos en esto?". Luego respondió rápidamente: "Imposible. Cuando pienso en Ronaldo, no pensaré en esto, ¡jamás en mi vida!".

El exastro francés aclaró que cualquier crítica que haya dirigido a Ronaldo en el pasado estuvo relacionada con el análisis de partidos o de jugadas concretas, y no con la valoración de toda su carrera, al afirmar: "Si se tratara de mi madre o de mi padre, sería lo mismo".

Henry: lo que representa Ronaldo para el fútbol es algo excepcional

Henry elogió lo que representa Ronaldo para el fútbol, al asegurar que su legado no necesita debate, y dijo: "Si hablamos de la leyenda, no hay nada que decir. Lo que representa para el fútbol es algo excepcional. Todos elogiamos su esfuerzo en el Mundial, y se suponía que su próxima participación iba a ser la última para él. Y si acaba de esta manera...".

Henry añadió que habla de Ronaldo desde una perspectiva puramente deportiva, señalando que lo que más le llama la atención de su trayectoria es la forma en que afronta el fútbol y su pasión constante por él.

Y continuó: "Lo que me gusta resaltar en el caso de Ronaldo es su personalidad, su forma de afrontar el fútbol, su obsesión por el juego y por los récords, su deseo de ser el mejor, y también su cuerpo, que está en mejores condiciones que cuando comenzó su carrera. Eso es algo excepcional. Sin esa obsesión, no habríamos conocido a este jugador. Hemos vivido momentos excepcionales con él".

Henry concluyó sus declaraciones subrayando su respeto por las grandes estrellas del fútbol mundial, al afirmar: "Siento un gran respeto por Ronaldo, igual que por Messi y por todos los jugadores que han mantenido su presencia en la cima".