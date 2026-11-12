Henry: «Me duele ver a la Juventus en la situación en la que se encuentra ahora»

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Thierry Henry recuerda su breve etapa en la Juventus y habla del momento actual del equipo.

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La exestrella de la selección francesa y del Arsenal, ahora comentarista, recuerda su breve etapa en la Juventus durante la segunda mitad de la temporada 1998-99 en el pódcast Kampo: «¿Llevaba el número 6? ¿Y qué querías que hiciera? ¡Era la mitad del 12, por eso! En el fondo me venía bien, porque jugaba de carrilero. ¡Ahí fue donde empecé a perder el pelo, por cierto! ¿Fue un fracaso mi etapa en la Juventus? No, en absoluto, ¡ni por un momento diría eso! Como digo a menudo, se mire como se mire, se aprende».

Y añade: «Cuando llegué estaban Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto y Birindelli. Aquellos chicos... Me gustaba mucho la Juventus», según la traducción recogida por Tuttosport. «Conocía a Zizou, Edgar Davids y Fonseca. Alex, cuando llegué, se había roto el ligamento cruzado. Y luego Inzaghi...».

Por último, sobre la situación actual de la Juventus: «Me duele ver a la Juve en la situación en la que está ahora, pero es un club extraordinario».