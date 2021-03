Henry Martín: "Creo que Peláez no debió decir eso, no pienso hacer algún cambio"

El delantero del América respondió a Ricardo Pelaez y aseguró no jugará con Chivas.

Henry Martín le ha dicho no a Chivas. El delantero del América sentenció que fue un error de Ricardo Peláez mencionar que podría llevárselo, junto a Sebastián Córdova, al Guadalajara en un hipotético caso.

De cara al Clásico Nacional, Martín consideró que sus palabras podrían atribuirse a la necesidad de contar con ellos pese a la plantilla con la que cuenta el entrenador Víctor Manuel Vucetich.

"Pienso que creo no debió decir eso, estuvo mal en su momento porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no le han llenado. No sé, eso deja entredicho", mencionó en videoconferencia de prensa.

Desde su llegada a Coapa para el Clausura 2018, Martín logró de a poco afianzarse como titular marcando 45 goles en 126 encuentros de Liga, Copa y Liga de Campeones de la Concacaf.

"Uno agradece que se estén fijando en uno y más el archirrival, pero no (iría a Chivas), yo estoy muy bien aquí, estoy contento, estoy feliz (en América). No pienso por el momento hacer ningún cambio, yo estoy muy contento acá, quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo y todavía me queda mucho futuro por delante. Así que muchas gracias, pero no", sentenció.

Los dirigidos por Santiago Solari se presentarán en el Estadio Akron como sublíderes del Guardianes 2021 con 22 unidades, en tanto los de Víctor Manuel Vucetich en la novena posición con 12 puntos, situación inesperada y que ha generado diferentes opiniones, incluso pidiendo una 'sacudida'

"¿Qué pienso de Chivas? Que no vienen muy bien. Es una situación que vienen arrastrando desde hace varios torneos, por alguna situación que no sabemos porque tienen jugadores importantes, de Selección, pero por alguna razón no están dando los resultados que tienen que dar", expresó el seleccionado nacional.

"Es un Clásico esto y en un Clásico todo cambia, no importan lugares, importa siempre quién da lo mejor en la cancha y quién hace mejor las cosas", agregó.

Henry descartó que el Clásico se devalúe por el paso que han tenido los Rojiblancos con dos victorias y seis empates en diez encuentros.

"Para nada porque no hay que menospreciar a nadie. Si sales pensando que eres favorito, te puedes llevar una sorpresa. Nosotros tenemos que salir siempre pensando en ser mejores dentro de la cancha, siempre dar lo mejor. Así sea uno o diez goles, hacerlos, porque nos lo merecemos como equipo, lo merece la afición y nuestra institución", dijo.

Pese a que ocupan los primeros puestos de la tabla, los Azulcremas han sido blanco de críticas por lo mostrado en la cancha, algo que no inquieta a Henry.

"Si se juega bonito o si se juega feo, estamos dando los resultados que tienen que darse. No dependemos de lo que los demás digan sino de lo que nosotros hacemos. Trabajamos para nosotros, hemos tenido un cambio de entrenador al inicio del torneo, que si bien al principio por supuesto que no vas a ver los resultados en la cancha de tal vez jugar bonito como uno quiere, porque te estás adaptando a un nuevo sistema, nuevas posiciones tal vez de algunos, cosas que te pide diferente. Por supuesto que se va a ver afectado un poco", sentenció.