Henry Martín enaltece al plantel del América: "Tenemos para pasar por encima a cualquier equipo"

El delantero de las Águilas enalteció al plantel del América y se dicen listos para afrontar el Clásico Nacional.

Tras superar la lesión que lo dejó fuera durante varias semanas, Henry Martín se dice listo para reaparecer con el América durante el Clásico Nacional, que se disputará este sábado 16 se septiembre en la cancha del Estadio Azteca.

El delantero yucateco vivirá sus primeros minutos en el Apertura 2023, pues no había podido disputar ningún encuentro del actual torneo con las Águilas, debido a que en las primeras jornadas estuvo concentrado con la Selección mexicana para disputar la Copa Oro 2023. En su regreso a Coapa, tuvo que partir a los Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2023, certamen en el que se resintió de un problema muscular en el partido ante Columbus Crew.

Una vez recuperado, el capitán de las Águilas regresará al once titular de André Jardine, quien tendrá un lindo problema para armar el equipo ante Chivas, pues todos los elementos a la ofensiva están disponibles.

En entrevista exclusiva para TUDN, el actual campeón de goleo de la Liga MX, enalteció al plantel del América y aseguró que el equipo no pasa por mal momento.

"La realidad es que si tenemos un plantel que tenemos para pasar por encima a cualquiera pero hay que convertirlo en la cancha por nombre si tù lo ves dices 'madres' sea quien sea que ponga tiene que jugar y rendir y golear al equipo rival pero los equipos rivales son muy buenos.

Además, Henry mencionó que la dupla con Julián Quiñones debe ir paso a paso, pues no ha podido asociarse con él como hubiera querido por la lesión que lo alejó de las canchas.

"La asociacion que debe haber entre nosotros está construyendo a eso voy con paciencia no hemos podido estar todos juntos en entrenamientos, el dia a dia, concentraciones que es donde se forman los equipos en los viajes el dia a dia y no hemos podido estar yo he estado fuera prácticamente todo el torneo no he jugado un solo partido de la liga no me puedo asociar del todo con Julián porque solo lo he visto pero con él solo jugué el del 4-0".