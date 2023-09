Henry Martín asegura que festejos reavivaron amor-odio contra Chivas

Henry Martín habló sobre las consecuencias de sus festejos en el Clásico Nacional.

Henry Martín ha reavivado el amor-odio en los Clásicos Nacionales, aseguró a TUDN. El delantero del América se ha vuelto un villano para las Chivas de Guadalajara en el encuentro más importante en la historia del futbol mexicano.

¿QUÉ PASÓ? El delantero nacido en Yucatán ha realizado diferentes festejos que han calado hondo en la interna del Guadalajara, siendo el homenaje a Cuauhtémoc Blanco el más recordado en el Clásico del Clausura 2021 en Guadalajara. Por consecuencia, se ha reavivado la pasión de dicho Derbi.

¿QUÉ DIJO? "A raíz de los festejos se empezó a vivir, cuando nos ganan en la Liguilla fue un dolor inmenso, te festejan en nuestro estadio, así es el futbol, te toca ganar o perder, toca aceptar cuando ganas, disfrutar al máximo porque la siguiente te puede tocar perder y luego los ves disfrutar a ellos, yo no disfruto tanto entonces es eso no pasa por engancharse ni odiar, pero es futbol, es deporte y hay que disfrutarlo y vivirlo como tal", dijo a TUDN.

"Pienso que el odio hacia mi claro que ha subido, definitivamente me gané muchísimos. No me debo a los demás me debo a mí, a mi equipo y a mi aficion y con que nosotros estemos bien yo estoy bien. A través de eso siento que hice mas conexión con la aficion es lo que a mi me importa... claro que cada partido hay una exigencia que piden los festejos y es dificil no todo se puede", mencionó la Bomba.

