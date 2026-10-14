Henry, impresionado: Yamal revela el secreto de su regate excepcional y declara la ambición del Barcelona

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Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se robó todas las miradas en la victoria de su equipo a domicilio frente al Galatasaray (4-1), este martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Y aunque Yamal no marcó en ese 4-1, sí dio dos asistencias en 3 minutos al inicio de la segunda parte, demostrando su enorme potencial y sus cualidades excepcionales.

La actuación de Yamal en el partido contra el Galatasaray despertó la admiración de la leyenda francesa Thierry Henry, que elogió al joven astro español, según informó el diario catalán "Sport".

Henry, dirigiéndose a Yamal a través de la cadena "CBS", dijo: "Te felicito de nuevo por todo lo que estás logrando, lo que haces es increíble y, sinceramente, no sé qué más puedo decir", antes de preguntarle cómo ejecutó el truco de la rabona, con el que consiguió generarse espacio y superar al defensa del Galatasaray en la jugada del tercer gol, anotado por Anthony Gordon.









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El elogio de Henry no se limitó a la belleza de la jugada, sino que se extendió a la manera en la que Yamal leyó los movimientos de su rival y eligió la solución adecuada para superarlo, lo que abrió la puerta a que el astro español explicara la idea que lo llevó a probar ese gesto técnico.

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Por su parte, Yamal explicó su idea señalando: "He notado en los últimos tiempos que los defensas tienden a tirarse al suelo cada vez que llego a la línea de fondo, y eso me llevó a pensar en usar un truco diferente para superar ese estilo defensivo".

El astro español indicó que consideró que era el momento adecuado para probar el movimiento, que la idea le gustó y, lo más importante, que realmente funcionó, asegurando que siempre intenta apoyarse en los regates y en los amagos para generar espacios y superar a los defensas.

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Y sobre la capacidad del Barcelona de conquistar el triplete en la presente temporada, formado por LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, Yamal no dudó en expresar su confianza en las ambiciones de su equipo.

Yamal declaró: "Por supuesto, eso es a lo que siempre aspiramos. Somos el Barcelona y, para mí, somos el mejor equipo del mundo".

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La entrevista incluyó un momento divertido cuando Micah Richards, exjugador del Manchester City, le pidió a Kate, presentadora del estudio, que le dijera a Yamal que iría la semana que viene a verlo y que asistiría con él al partido, lo que llevó al astro español a preguntar si se refería al Clásico contra el Real Madrid.

Pero Richards aclaró que se refería al partido del Barcelona contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en la Champions League, y Yamal respondió con una sonrisa: "Vale, nos vemos luego, amigo".

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En otra entrevista en la zona mixta después del partido, Yamal habló de su regate en la jugada del tercer gol: "¿Cómo describo ese regate? No lo sé. Diría que fue algo parecido a un regate de rabona. Lo importante es que permitió el pase decisivo a Gordon; fue efectivo. Sabíamos que era un campo muy difícil, de los más complicados para jugar. Hablábamos de eso en el vestuario, de su presión y de sus gritos. Estamos muy contentos con esta victoria. Son un equipo de altísimo nivel".



