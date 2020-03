Henríquez rompió el silencio sobre su ausencia en la Selección en la era Pekerman

El central tuvo algunos llamados en el proceso del 'Bolillo', pero dejó de ser tenido en cuenta para la Tricolor con la llegada del técnico argentino.

Alexis Henríquez rompió el silencio y se desahogó sobre su ausencia en la Selección durante la era de José Pekerman, a pesar de estar viviendo el mejor momento de su carrera deportiva, siendo líder, capitán y multicampeón con .

El recién retirado defensor central hizo parte del proceso liderado por el profesor Hernán Darío Gómez, con quien jugó algunos partidos amistosos, pero con la llegada de 'Don José' pasó a ser un cero a la izquierda y jamás volvió a vestir la Tricolor.

"Antes de la salida del profesor 'Bolillo', estaba en el proceso, también con Leonel en la Eliminatoria a ", explicó Henríquez en charla con Tele Antioquia. "Al profesor lo sacan, llega José y nunca me llamó, nada, nunca, afirmó.

Era una situación complicada para el samario quien veía como sus compañeros de equipo - como Davinson Sánchez, Farid Díaz y Felipe Aguilar, entre otros,- eran llamados constantemente a la Selección menos él, a pesar de su nivel y el llamado de algún sector de la prensa.

"Yo miraba a los compañeros que iban a la selección y decía: 'estoy haciendo las cosas bien, porque si va él, significa que lo estoy ayudando para que vaya a la selección' Y era el hombre más feliz", comentó

Finalmente se cansó de esperar el llamado de Pekerman. "Pensaba dentro de mí y decía: 'si va este, ¿por qué no tengo una oportunidad?. Si le puedo competir y si estuve antes. Pero después decía: 'No le gusto a ese man'.

"Cuando ganamos los 3 títulos seguidos (con Nacional), pensé en que iba a tener una oportunidad. pero no me llamó y llegué a una conclusión: A este man no le gusta como juego yo. Vamos a verlo por televisión, a hacerle fuerza, que les vaya bien", sentenció.

Alexis Henríquez tuvo una exitosa carrera en el fútbol colombiano, disputando más de 600 partidos vistiendo los colores de y Atlético Nacional, además es uno de los colombianos con más títulos (13 locles y 3 continentales) y el único doble campeón de .

Cabe resaltar que en la era de Pekerman, los zagueros con titulares eran Cristian Zapata y Mario Alberto Yepes. Además durante su proceso tuvo en cuenta a otros defensores como Eder Álvarez Balanta, Carlos Valdés, Aquivaldo Mosquera, Oscar Murillo y Jeison Murillo, entre otros.