Henk Veerman exhibe su clase con cuatro goles y un precioso taconazo; el MVV sigue sin fallar

El FC Volendam firmó una goleada gigantesca este viernes por la noche en la Keuken Kampioen Divisie. El Otro Oranje fue muy superior al FC Dordrecht por un contundente 6-1, en parte gracias a los cuatro goles de Henk Veerman. Especialmente su remate de tacón fue de los que merecen ser enmarcados. El MVV Maastricht sigue impecable en la segunda categoría de Países Bajos tras su victoria por 1-2 ante Jong AZ.

FC Volendam - FC Dordrecht 6-1

El Volendam - Dordrecht acabaría siendo el verdadero show de Henk Veerman. El espigado delantero marcó ya dos goles en el primer cuarto de hora y encarriló así el 3-1 con el que se llegó al descanso. Poco después de la reanudación, Veerman completó su hat-trick al marcar sin mirar con un taconazo hacia atrás.

El penalti fallado por Precious Ugwu a la hora de juego no tuvo consecuencias para el Volendam, que por medio de Veerman también llegó al 5-1 a un cuarto de hora del final. El superspitz empujó en el primer palo un pase de Nick Doodeman, que ya había dado también la asistencia en el 3-1 de Reuven Niemeijer. Ni un minuto después, Doodeman también hizo el 6-1 con un disparo raso al palo largo.

RKC Waalwijk - Jong PSV 2-2

El RKC seguía sin conocer la victoria tras tres partidos y esperaba cambiar esa situación ante el filial del PSV. El conjunto local también empezó de maravilla y se puso pronto 2-0 gracias a un doblete de Keyan Varela.

Sin embargo, al final salió mal para el RKC. Souleymane Sidibé recortó distancias después de algo menos de media hora y prácticamente justo tras el descanso Austyn Jones firmó una obra de arte, con una magnífica vaselina por encima del exguardameta del PSV Niek Schiks, que no pudo hacer nada: 2-2.

FC Den Bosch - Vitesse 1-4

Muy pronto en el encuentro, el FC Den Bosch pareció ponerse por delante. El portero del Vitesse Connor van den Berg cometió una falta tonta, pero detuvo el penalti de Kevin Monzialo y enmendó así su error.

Ese mismo Van den Berg dio la asistencia del 0-1 en el minuto 28. Golpeó en largo hacia Naoufal Bannis, que volvió completamente loco a Van Heertum y después definió en el primer palo.

Diez minutos antes del descanso, los de Arnhem se pusieron 0-2. Esta vez fue Bannis quien asistió, después de bajar de forma brillante un balón aéreo. El gol lo marcó Filipe de Ferreira.

Después, Bannis volvió a ser el responsable del 0-3. Empujó a puerta desde cerca. Al final incluso llegó el 0-4, porque el guardameta del Den Bosch Pepijn van de Merbel calculó muy mal un centro de Solomon Bonnah y lo dejó pasar entre sus manos. Lorenzo Hoffman salvó el honor del Den Bosch a diez minutos del final: 1-4.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 2-2

El Roda - NAC ya prometía de antemano ser un partido entretenido y los equipos no decepcionaron. En un encuentro con ocasiones, se marcó dos veces antes del descanso por medio de Marco Tol (Roda) y Moussa Soumano (NAC).

El Roda parecía llevarse el gato al agua gracias a un penalti transformado por Anthony van den Hurk, pero nada más lejos de la realidad. Paul Gladon rescató un punto para los de Breda a diez minutos del final.

Jong Ajax - Helmond Sport 3-2

En once minutos, el Jong Ajax se puso por delante en De Toekomst. Un disparo de Pharell Nash desde unos 25 metros acabó entrando de repente: 1-0. Apenas unos minutos después, el filial de Ámsterdam se puso 2-0 gracias a un buen disparo de Emre Ünüvar.

La ventaja de dos goles no duró mucho. Antes de que se cumplieran veinte minutos, el marcador ya era de 2-1. Brian Koglin cabeceó a la red un saque de esquina. Tras el descanso, Sem Dekkers hizo el 2-2.

El fichaje del Ajax Diego Pugno acabó provocando que el Ajax lograra ganar igualmente el partido. El italiano, que ya había dado dos asistencias en este duelo, remató un centro por detrás de su pierna de apoyo para el 3-2.

Jong AZ - MVV Maastricht 1-2

El MVV ya había arrancado la temporada de forma magnífica con tres victorias en tres partidos y también el encuentro a domicilio ante el Jong AZ le daría al club tres puntos. Olivier Dumont abrió el marcador en la primera parte y, tras el descanso, Noa El Hamdaoui vio puerta. A pesar de un final apretado tras el gol que recortó distancias de Julian Oerip, De Sterrendragers se llevó los tres puntos.







