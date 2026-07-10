Henk Spaan comparte una noticia dolorosa tras la marcha de Sean Steur del Ajax: «En De Toekomst...»

Johan Steur no era muy querido en De Toekomst, escribe Henk Spaan en su columna diaria de Het Parool. Ahora que Sean Steur ha dejado el Ajax, padre e hijo pagan las consecuencias.

Estos días, centrado en el Mundial, reconoce: «Aun así, debo dedicar unas palabras al “enorme talento” de Steur».

Sin embargo, su opinión parece haber cambiado desde que Steur fichó por el Newcastle United. La temporada pasada lo elogiaba.

«Sobre todo el padre no se cansa de hablar del talento de su hijo. Gritaba tan fuerte que en De Toekomst se tapaban los oídos cuando veían al hombre desde lejos», añade.

Los elogios que le dedicó tras su irrupción han desaparecido: «El lacónico centrocampista jugó 40 partidos con el Jong Ajax (1 gol, 4 asistencias) y 20 en la Eredivisie (1 gol, 1 asistencia)».

«¿Ayudar en defensa? A veces sí, a veces no. Le vi dar la espalda a la pared un par de veces. ¿Pases? Rara vez en profundidad, más bien hacia los costados».

Spaan concluye que hay que rebajar las expectativas sobre Steur: «Para el Newcastle, 27 millones son calderilla. El hijo de Cruyff no es Dios, pero el padre de Steur ni siquiera es un apóstol».