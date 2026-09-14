Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, aseguró que el equipo ha experimentado una evolución notable en comparación con la temporada pasada, e insistió en la necesidad de seguir trabajando para alcanzar el nivel deseado, en unas declaraciones que dejaban entrever un elogio a la transformación que ha vivido el equipo desde que José Mourinho asumió las riendas técnicas.

Huijsen habló con los medios de comunicación durante su presencia en el circuito de Madrid para seguir una carrera de Fórmula, según el portal español "Defensa Central", señalando que el Real Madrid es ahora mucho mejor en comparación con la temporada pasada, aunque todavía tiene un amplio margen de mejora.

El defensa español declaró: "Creo que hemos mejorado mucho en comparación con la temporada pasada, y debemos continuar, debemos seguir trabajando. Está claro que nunca llegaremos a la perfección porque siempre hay margen de mejora, pero solo tenemos que continuar".

Y aunque Huijsen no dirigió su crítica directamente a Xabi Alonso ni a Álvaro Arbeloa, sus palabras sobre la diferencia entre la temporada actual y la pasada se interpretaron como un mensaje velado a los técnicos que dirigieron al Real Madrid durante la campaña anterior, especialmente en medio del creciente elogio a lo que ofrece Mourinho desde su regreso al equipo.

Parece que el técnico portugués ha logrado provocar un cambio evidente dentro del vestuario, mediante sus altas exigencias, la claridad de sus ideas y su capacidad para gestionar el grupo, factores que han ayudado a los jugadores a recuperar la confianza en el proyecto del equipo y a competir con fuerza por los títulos.

El propio Huijsen destaca como uno de los beneficiados de esta transformación, después de haberse convertido en un elemento importante en los planes de Mourinho, quien le concede una gran confianza y se apoya cada vez más en él en la línea defensiva, coincidiendo con la evolución del nivel colectivo del equipo