Jamie O'Hara, exestrella del Tottenham, lanzó un duro ataque contra Omar Marmoush y Dominic Solanke, después de que ambos siguieran sufriendo de cara a la portería durante la derrota por un gol a cero frente al Leeds United.

Marmoush permaneció sobre el terreno de juego solo 65 minutos ante el Leeds, antes de que Kulusevski entrara en su lugar, mientras que Solanke comenzó el partido en el banquillo y luego entró como suplente, sin aportar nada reseñable.

O'Hara, que comentó la derrota durante el programa Jim White Show, no quedó en absoluto satisfecho con lo que vio.

La cadena talkSPORT publicó las declaraciones de O'Hara, quien dijo: "Solanke no estuvo presente en absoluto cuando entró como suplente".

Y añadió: "Omar Marmoush ha llegado ahora al nivel de un jugador fraudulento. No sé qué está haciendo".

Y continuó: "¿Lo fichamos del Manchester City? ¿O fichamos a su hermano gemelo? No sé quién es este hombre, porque es malísimo en todos los aspectos".

Y prosiguió: "Tienes jugadores como Mohammed Kudus, que quieren enviar balones al área y colocarlos en buenas zonas. Ahora dudamos en enviar el balón al área, porque los delanteros no van a poder marcar".

Marmoush se incorporó al Tottenham, procedente del Manchester City durante el mercado de fichajes del verano de 2026, inicialmente en calidad de cedido.

No obstante, la cesión se convertirá en un traspaso definitivo el próximo verano, por 50 millones de libras esterlinas como cifra base, además de 10 millones en variables e incentivos.

El internacional egipcio, que ha sido titular en 9 partidos de la Premier League esta temporada bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, solo ha marcado un gol en todas las competiciones durante la presente campaña.

Lo preocupante es que la sequía goleadora de Marmoush ante el Leeds significa que sigue siendo incapaz de ver portería en cualquier partido fuera de casa en la Premier League, desde que se incorporó al Manchester City procedente del Eintracht Frankfurt en enero de 2025.