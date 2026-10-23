Helicóptero medicalizado en el campo de entrenamiento del Bayern de Múnich: gran preocupación por Vincent Kompany

Vincent Kompany fue trasladado de urgencia al hospital el viernes por la tarde. Incluso aterrizó un helicóptero de emergencias en el campo de entrenamiento del Bayern de Múnich para atender al técnico belga, según informa BILD.

Kompany no se ha encontrado bien esta semana. El pasado fin de semana sufrió una infección vírica que lo obligó a tumbarse en su despacho durante el partido contra el RB Leipzig (6-1) y después de él.

Posteriormente, se perdió los entrenamientos del Bayern del lunes y el martes y dejó en manos de su asistente la rueda de prensa previa al duelo de la Liga de Campeones contra el Arsenal (2-2).

Según BILD, la infección vírica ha causado problemas en «tejido cicatricial antiguo», por lo que el exjugador, que militó entre otros clubes en el Manchester City, tiene actualmente dificultades para moverse.

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El belga contó en la rueda de prensa posterior al partido contra el Arsenal: «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: “¡Para ya!”».

Aún se desconoce por qué Kompany fue trasladado en ambulancia al hospital el viernes. Según BILD, existe una «gran preocupación» por el entrenador del Bayern.