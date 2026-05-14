«Hélène Hendriks y yo nos llevábamos muy bien, pero, sinceramente, me ha decepcionado»

Jack van Gelder, de 75 años, ha hablado por primera vez sobre su salida del programa de Hélène Hendriks en SBS6. En una entrevista con De Telegraaf, el veterano presentador y comentarista admite estar decepcionado con la conductora.
A principios de año se confirmó que no regresaría a los populares programas de entrevistas de Hendriks. Talpa anunció entonces que las conversaciones sobre su nuevo papel no llegaron a un acuerdo y que la colaboración terminaba «de mutuo acuerdo».
Al principio apenas se pronunció, pero ahora lo explica sin rodeos: «La forma de pensar de la redacción y la mía se alejaban demasiado. No se puede decir que aún puedo aparecer de vez en cuando. O funciona o no funciona. No me apetece estar en el banquillo».
Aún quedaban varias emisiones cuando decidió cortar la colaboración: «En un momento dado, dije: mejor lo dejamos». Asegura que la liquidación fue correcta, pero la frustración persiste. «No fue agradable que me marginen así, después de 54 años en televisión».
Antes de su marcha circularon rumores sobre una discusión con un redactor del programa. Hendriks ya había negado a De Telegraaf que esa «pelea a gritos» tuviera que ver con su salida. Van Gelder confirma ahora que se enfadó un par de veces, pero cree que hubo algo más detrás. «En realidad, creo que se trataba de que yo no tenía la orientación política adecuada para el programa. Y de que quizá me estaba tomando las cosas demasiado en serio».
Lo que más le duele es la falta de contacto con Hendriks tras su marcha: «Hélène y yo nos llevábamos muy bien, pero estoy decepcionado con ella. Casi no he sabido nada más de ella y eso me resulta bastante difícil». Hendriks había dicho que seguía habiendo contacto entre ambos.
Van Gelder añade que, en sus primeros años, solía aconsejar a Hendriks con frecuencia. «Por ejemplo, cuando de repente se encontró al frente de la mesa. Teníamos una relación realmente buena».