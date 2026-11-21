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Hedwiges Maduro no está de acuerdo con la intervención del VAR durante la primera parte del partido de la Eredivisie entre el NEC y el PSV. El equipo de Eindhoven recibió un penalti por una mano de Deveron Fonville que transformó Ivan Perisic. Maduro cree que el VAR no debería haber intervenido en la jugada, según declaró al descanso en ESPN.

El PSV llegó al descanso del sábado con una cómoda ventaja de 0-3 en el Goffertstadion. Filip Kostic abrió el marcador con un gran gol a los catorce minutos y, diez minutos después, Perisic amplió la ventaja desde los once metros.

El gol del croata estuvo precedido por una acción discutible. Un centro de Ruben van Bommel golpeó el brazo de Fonville. El VAR llamó al árbitro Jeroen Manschot para que revisara la jugada en el monitor y este señaló el punto de penalti.

El presentador Milan van Dongen preguntó a Maduro al descanso si creía que el VAR debía haber intervenido. «No, la verdad es que no. Creo que el VAR debería haberse mantenido al margen porque, al final, es mano, pero también creo que intenta pegar el brazo al cuerpo».

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«El balón le golpea en la parte inferior del codo. Cualquiera puede decir que es mano, porque se ve. Pero creo que también hay que fijarse en la dirección del balón», prosiguió el analista.

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Maduro sabe que, según el reglamento, la dirección del balón no es decisiva para juzgar una mano. «Sé que esa no es la regla, pero el balón no va hacia la portería y no hay nadie detrás».

Van Dongen señaló que lo importante es si Fonville agranda su cuerpo de forma antinatural y si mueve deliberadamente el brazo hacia el balón. «Precisamente intenta pegar el brazo al cuerpo», respondió Maduro. «Por eso me cuesta aceptarlo. Me parece un castigo muy severo».

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Al mismo tiempo, el excentrocampista entiende que Manschot decidiera señalar penalti tras revisar las imágenes. «También entiendo que, como árbitro, cuando te llaman a la banda tienes que aplicar las reglas. Entonces puedes pitar penalti, pero creo que el VAR debería haberse mantenido al margen».

Maduro subrayó que el NEC apenas habría salido perjudicado si Fonville no hubiera tocado el balón con el brazo. «Si el balón hubiera seguido su trayectoria, no habría habido nadie detrás. No hay ningún jugador del PSV que pueda empujarlo a la red y el balón tampoco va a portería».