Héctor Moreno confiesa que se retirará de la Selección mexicana después de Qatar 2022

Desde su debut con la Selección mexicana en 2007, Héctor Moreno ha sido un habitual en las convocatorias, disputando tres Mundiales que seguramente serán cuatro, ya que es uno de los indiscutibles para el Tata Martino.

El defensa tiene 34 años y ya ha establecido que se despedirá del Tricolor en Qatar 2022, dando así el paso a nuevas generaciones y marcando el adiós de uno de los elementos históricos en la zaga.

En entrevista con Marca Claro, contó los motivos para llegar a esa determinación: "Si tú me preguntabas eso en el 2018 hubiera dicho que era mi último Mundial, con 34 años veía lejísimos, pero ahora en nueve meses esa es mi ilusión. Seguramente será mi último torneo con selección, no me veo pensando en el siguiente verano en una Copa Oro, perdiendo las vacaciones que puedo tener", confesó.

Gracias a su experiencia, confía en que el cuadro de Martino podrá reponerse de la tubulencia que vive:

"Críticas siempre va a haber. Tengo afortunadamente más de 10 años en la selección, hay veces que por resultados, formas de juego, bajas de juego que las críticas están ahí. Siempre lo he comentado: 'Prefiero yo ser criticado por ser parte de la selección que no ser criticado y no formar parte de la selección'. Calificaremos al Mundial y se hará un buen papel".

Hasta la Fecha FIFA de enero, Moreno suma 120 partidos con la Selección mexicana, marcando cinco goles y siendo pieza angular en Brasil 2014 y Rusia 2018.