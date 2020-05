Héctor Herrera: "Mi futuro está en el Atlético de Madrid"

El mediocampista mexicano está convencido de que puede recuperar su lugar en el equipo titular del Colchonero.

Héctor Herrera perdió la continuidad en el Atlético de Madrid y no estuvo en los partidos más importantes en el segundo tramo de la temporada. Sin embargo, el mediocampista mexicano está convencido de que puede recuperar su lugar en el once del Colchonero y no se plantea una salida en el mercado de pases .

" Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, ser importante aquí, porque vivo siempre en el presente, no en el futuro", dijo el volante del en una rueda de prensa por videoconferencia tras la sesión de entrenamiento.

✅ ¡TODO LISTO! Después del sorteo sin bolas calientes 😅, y, con más transparencia que la de ✍ Platini y Blatter, así quedaron los ⚽ cuartos de final en nuestro torneo simulado de @ChampionsLeague



🎮 Sigue los partidos de @EASPORTSFIFA en nuestro FB vía live... pic.twitter.com/EzsWDIQcDe — Goal en español (@Goal_en_espanol) May 25, 2020

"Tener menos minutos no me hace sentir ni menos ni más importante. Es verdad que uno quiere siempre jugar ser protagonista y estar bien. Yo trabajo día a día para estar lo mejor posible y ser una opción. Hay cosas que no dependen de mí y toca seguir esperando mi oportunidad", agregó Herrera sobre la falta de minutos.

Más equipos

Vale destacar que Héctor Miguel se ganó la confianza de Diego Simeone tras el golazo ante la Juventus en la Champions League, pero de un momento a otro comenzó a perder la titularidad que tanto trabajo le había costado conseguir. También tuvo la mala suerte de sufrir una lesión muscular que lo alejó de las canchas.

Esta situación la venían siguiendo varios equipos en el Viejo Continente, que estudiaban la posibilidad de hacer un esfuerzo económico para llevarse a Herrera. De acuerdo con la prensa inglesa, el West Ham era uno de ellos , aunque luego de las declaraciones del mexicano seguro pensarán en otras opciones.