Héctor Herrera: “Están creando mala fama de nosotros”

El zaguero del Atlético de Madrid se expresó respecto a las críticas por el trato a aficionados.

De cara al debut de la Selección mexicana frente a Bermudas en la Liga de Naciones de la Concacaf , Héctor Herrera responsabilizó a los medios de comunicación de crearles una mala reputación mundial por el video en el que se les observa no haber saludado a un par de aficionados a la llegada al hotel de concentración en la localidad de .

"Siempre intentan hacer una película de nada y no se dan cuenta que ustedes y los demás que hablan no es hablar solo de mí, de Héctor Herrera, sino de la Selección que incluye a todo y eso nos está creando una fama malísima mundialmente ”, mencionó en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, el defensor del negó que hayan tenido mala actitud con los aficionados , con quienes ya habrían coincidido durante la travesía. "Que fuimos groseros o que no tenemos humildad, les puedo asegurar que son más humildes que todos los que están hablando. Muchas veces hay muchos jóvenes y no lo hacen por pena, en mi caso, y tampoco fue una grosería a las personas que estaban porque incluso estaban hospedados en el hotel y han tenido la oportunidad de cruzar palabras con uno u otro jugador o gente del staff”.

Agregó Herrera que "ese tipo de cosas me incomodan un montón porque estoy aquí para jugar un partido importante para nosotros, los jóvenes, para todo México y que se hable mas de una cosa que del partido desde ahí estamos mal. Siempre he expresado que tenemos que cambiar ese tipo de modales o cosas y las redes sociales ya hablan de nosotros como si fuéramos los peores en educación, que no fuimos a la escuela, y esa cosas no les veo sentido, es cada uno y cada uno piensa y opina lo que quiere y las redes sociales te dan la oportunidad de hacerlo, después vienen aquí y te saludan como si fueran los grandes amigos, eso deja mucho qué desear para todos los mexicanos".

Previo al partido en el Estadio Nacional, el zaguero se manifestó respecto al calificativo que le han puesto como líder. “No me incomoda tomar el rol en este equipo. Intentaré dar consejos a los jugadores y hacer que se sientan más cómodos. Me hace sentir bien formar parte de una convocatoria con muchos jóvenes, que puedo aportarles algo bueno desde mi poca o mucha experiencia”.