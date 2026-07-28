El club Al Ittihad logró cerrar el fichaje del jugador que sustituirá al lateral albanés Mario Mitaj la próxima temporada.

Diversos informes de prensa habían revelado que Mitaj estaba cerca de abandonar el Al Ittihad durante el actual mercado de fichajes de verano, con el objetivo de recalar en el Génova italiano.

El diario saudí "Asharq Al Awsat" afirmó que el Al Ittihad encontró al jugador de reemplazo, que es Fares Abidi, lateral del Neom, y que ambos clubes acordaron cerrar el traspaso.

Abidi se impuso a varios jugadores que el Al Ittihad había incluido en su lista de opciones para fichar a uno de ellos y liderar el costado izquierdo la próxima temporada.

El futbolista de 27 años cuenta con una trayectoria destacada, pues nació en el estado estadounidense de California y comenzó su carrera con algunos clubes de Estados Unidos, antes de dar el salto a la liga saudí a través de la puerta del Al Wahda en 2020.

Además del Al Wahda, Abidi jugó para los clubes Al Qadsiah, Al Fayha y el Neom, al que se incorporó el verano pasado y con el que disputó 34 partidos, en los que dio 3 asistencias de gol.