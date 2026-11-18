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El delantero del Manchester City Allan vivió el martes un estreno soñado como internacional: Brasil arrolló a Singapur por 7-0. La joven promesa surgida del Palmeiras salió del banquillo, marcó y dio una asistencia para redondear la contundente actuación de Brasil en su último partido de 2026.

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Un estreno soñado para Allan

Allan, la joven promesa del City, no podría haber pedido un mejor comienzo en su carrera con la selección absoluta . El delantero entró en el minuto 14 de la segunda parte y enseguida se hizo notar. Con su segundo toque de balón, dio una asistencia perfecta a Rayan y, más tarde, también marcó para completar la goleada por siete tantos del equipo visitante.

Al recordar este hito, el atacante expresó la inmensa alegría que sentía por haber cumplido una ambición de toda la vida. «Sin duda (fue un debut soñado). Estar aquí ya era un sueño hecho realidad. He vivido aquí una de las mejores semanas de mi vida, vistiendo la camiseta de la selección, compartiendo equipo con grandes jugadores, y debutar con un gol y una asistencia es muy gratificante para mí», declaró, según recoge Globo Esporte.

La joven promesa dedica a su familia el gol que marca un hito

La emoción de un debut soñado puede desbordar incluso a las jóvenes promesas más serenas, y el delantero se dejó llevar por la euforia tras marcar un gol tan especial. Admitió que, al ver entrar el balón, se quedó atónito y no sabía cómo reaccionar. Pero enseguida afloró su celebración habitual: entre el clamor del público, dio gracias a Dios y rindió un emotivo homenaje a su hermana.

«Cuando vi entrar el balón, ni siquiera sabía qué iba a hacer. Solo se me ocurrió dar gracias a Dios y celebrarlo como siempre, con un homenaje a mi hermana, como sé hacerlo. Llegué al vestuario y vi el vídeo de mi padre gritando y arrodillándose. También fui a la grada a ver a mi mujer, que estaba emocionada. Mi corazón rebosa felicidad», explicó.

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La nueva hornada de Ancelotti

Carlo Ancelotti aprovechó el parón internacional de noviembre para hacer pruebas en su plantilla y dar oportunidades a cinco caras nuevas. Allan fue una de las incorporaciones más destacadas y parece decidido a aprovechar su oportunidad a las órdenes del veterano técnico italiano. El delantero habló de la importancia de sacar partido a cada segundo de la experiencia mientras comparte concentración con estrellas consagradas de Brasil.

«Estoy intentando aprovechar esto al máximo, sacarle todo el partido posible. No sabemos cuándo volveremos. Estar aquí consiste en aprovecharlo, aprender y también hacer un buen trabajo para poder regresar», reveló el jugador del City.

Un gran cierre de año

La victoria permitió a Brasil cerrar 2026 con buen sabor de boca y mostrar tanto a sus estrellas consagradas como a las jóvenes promesas preparadas para dar un paso adelante. Aunque el rival ofreció poca resistencia, la fluidez del ataque brasileño y la buena integración de jugadores como Allan apuntan a un futuro prometedor. Brasil afrontará ahora el periodo sin partidos con muchos aspectos positivos sobre los que reflexionar mientras se prepara para los retos del próximo año.