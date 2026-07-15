«He minado la moral de Francia»... Una senadora paraguaya se burla de Mbappé tras la derrota ante España

La senadora paraguaya Celeste Amarilla celebró la derrota de Francia ante España por 2-0 en la semifinal del Mundial.

La senadora paraguaya Celeste Amarela acaparó titulares al anunciar su apoyo a España tras la victoria de «La Roja» en la semifinal del Mundial.

Este miércoles llegó al Senado vestida de rojo y amarillo, los colores de la bandera española, y explicó que quería rendir homenaje a lo que considera «su patria».

También recordó su enfrentamiento con el delantero francés Kylian Mbappé: «Pasará a la historia del fútbol que la senadora Celeste Amarela minó la moral de la selección francesa».

En una entrevista con Foot Mercato, insistió en que la “maldición de Paraguay” había afectado al capitán francés, aludiendo a la polémica tras la eliminación de Paraguay y a sus cruces en redes.

Reconoció que empezó «solo por broma» y que ahora da el tema por cerrado: «No pido más que eso, ni aspiro a una fama mayor de la que ya he alcanzado».