Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080012821.jpgSTEINSIEK.CH
Abobakr El Mokadem

Traducido por

«He minado la moral de Francia»... Una senadora paraguaya se burla de Mbappé tras la derrota ante España

Francia vs Por anunciarse
Francia
World Cup
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia vs España
España
K. Mbappe
Francia
EE. UU.
Paraguay
España

«La maldición de Paraguay se ha cebado con el capitán de la selección francesa»

La senadora paraguaya Celeste Amarilla celebró la derrota de Francia ante España por 2-0 en la semifinal del Mundial.

La senadora paraguaya Celeste Amarela acaparó titulares al anunciar su apoyo a España tras la victoria de «La Roja» en la semifinal del Mundial.

 Este miércoles llegó al Senado vestida de rojo y amarillo, los colores de la bandera española, y explicó que quería rendir homenaje a lo que considera «su patria».

 También recordó su enfrentamiento con el delantero francés Kylian Mbappé: «Pasará a la historia del fútbol que la senadora Celeste Amarela minó la moral de la selección francesa».

En una entrevista con Foot Mercato, insistió en que la “maldición de Paraguay” había afectado al capitán francés, aludiendo a la polémica tras la eliminación de Paraguay y a sus cruces en redes.

Reconoció que empezó «solo por broma» y que ahora da el tema por cerrado: «No pido más que eso, ni aspiro a una fama mayor de la que ya he alcanzado».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google