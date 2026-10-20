Erik ten Hag ha revelado en una entrevista con The Athletic que, como entrenador del Manchester United, intentó en numerosas ocasiones llevar a Frenkie de Jong a Old Trafford.

El Manchester United contrató a Ten Hag tras su exitosa etapa en el Ajax. Dirigió al equipo en Old Trafford desde junio de 2022 hasta octubre de 2024.

El entrenador, nacido en Haaksbergen, vivió una etapa irregular en Inglaterra. Ganó dos títulos con el club, la FA Cup y la EFL Cup, pero el Manchester United no consiguió grandes resultados en la Premier League.

Quizá las cosas habrían sido distintas si Ten Hag hubiera contado con el «respaldo» de los dirigentes del Manchester United. En su entrevista con The Athletic, Ten Hag reveló a qué jugadores quiso fichar para el club.

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Para empezar, Harry Kane. «Dije: “Ya sabes a quién quiero. Solo quiero a un jugador”. Entendí que él también estaba bastante abierto a la posibilidad. No tengo ni idea de por qué no se concretó el traspaso», explicó Ten Hag sobre Kane, que finalmente se marchó al Bayern de Múnich.

Declan Rice también ocupaba un lugar destacado en la lista de Ten Hag. «El West Ham United no quería dejarlo marchar por la cantidad adecuada, pero tuve la sensación de que no hicimos todo lo posible».

Frenkie de Jong tampoco llegó a Old Trafford. «Organicé muchas reuniones con él e intenté convencerlo, pero no lo conseguí», señaló Ten Hag.