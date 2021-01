Hazard, una cuestión de paciencia

Zidane sale en defensa de un belga que sigue sin aparecer con la camiseta de Real Madrid; el madridismo lleva una vida esperando al crack del Chelsea.

Volvió a jugar el y volvió a pasar desaparecibido Hazard. Nada nuevo bajo el sol: el '7', como si no hubiera estado. El belga fue titular en la noche de Málaga ante el Athletic, por las semifinales de la Supercopa de , y tuvo otro partido para el olvido con los capitalinos, siendo sobre los 67' el primer cambio no obligado de Zidane (Varane se fue tocado tras el descanso). Una situación que se repite y que ya no sorprende. Lo que sí llamó la atención fue que el entrenador francés pidiera "paciencia" con el jugador de 30 años. ¿Más? El madridismo lleva una vida esperándole.

Zidane: "Hay que tener paciencia con Eden"

"Lo que le falta a Eden es recuperar confianza, meter un gol, hacer un buen partido, hacer algo diferente. Sabemos el jugador que es, hay que tener paciencia y ya está. Está trabajando", dijo Zidane en rueda de prensa la primera vez que le preguntaron por el internacional belga. Pero hubo una segunda pregunta sobre el ex del , y Zidane volvió a responder pidiendo paciencia. "La gente quiere ver la mejor versión de Eden, hay que tener paciencia. Estamos con él, él quiere sacar esto adelante. No es sólo Eden, estamos todos aquí. Empezamos regular y nos costó la primera parte. En la segunda parte lo hizo bien pero no fue suficiente", apuntó el preparador galo después de un partido en el que Hazard dejó el campo con solo un regate, más faltas cometidas (2) que sufridas (1) y más duelos perdidos (5) que ganados (1), perdiendo además 6 balones.

El crack que no fue

El 7 de junio de 2019 anunció el Real Madrid a su fichaje estrella para la nueva campaña. El club blanco cerraba la incorporación de Hazard por 100 millones de euros procedente del , firmándole un contrato hasta 2024. El Bernabéu se llenó de ilusión al ver que llegaba a casa uno de los grandes talentos del fútbol mundial. No era para menos. No por el precio, del que Hazard no tiene la culpa. El asunto es que venía de ganar la , de brillar en uno de los mejores equipos de la Premier, y un año atrás había llevado a su selección a las semifinales de la Copa del Mundo. En el Madrid post Cristiano no podía hacer otra cosa que salirse.

Pero no empezarían bien las cosas para Hazard en la capital española. Una lesión aplazó su debut con la camiseta de los blancos hasta el 14 de septiembre, cuando por fin pudo jugar media hora ante el . "Espero que sea el inicio de algo muy bonito", dijo tras el triunfo 3-2 (entró con 3-1 en el luminoso). Año y medio después de llegar a , su deseo se quedó en eso y su paso por el Real Madrid, marcado por lesiones y bajos rendimientos, está siendo de todo menos bonito.

Hay jugadores que maquillan números con sensaciones, y jugadores que disimulan sensaciones con números. Eso último le pasaba a Griezmann cuando llegó al , por ejemplo. Pero a Hazard no hay estadística que le salve, ni sensación que le acompañe en un Real Madrid que sigue esperando al crack que firmó por 100 millones, pero que apenas marcó 3 goles y dio 4 asistencias en 32 partidos. Será cuestión de paciencia.