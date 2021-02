Hazard: "Las lesiones no son el fin del mundo gracias a mi familia"

El belga ha dado una entrevista a 'On The Front Foot' en la que habla de sus problemas físicos o del futuro: "Sólo tengo 30 años y me siento bien".

Eden Hazard (30 años), poco habitual en los medios, ha concedido una entrevista a On The Front Foot. En la charla, el jugador del Real Madrid repasa sus inicios y analiza el problema de las lesiones. La última que ha sufrido le mantendrá en la enfermería hasta marzo.

Jugadores en los que se inspira: "Cuando empecé a jugar no había muchos futbolistas top de Bélgica porque la selección no era tan buena como lo es ahora. Al equipo al que más veía era a Francia y los jugadores, Zidane y Henry; es difícil para mí admitirlo por mi relación con el Chelsea, pero me encantaba aquel Arsenal. Tenían a Pirès, Wiltord y Vieira, en su mayoría futbolistas que seguí en mi niñez".

Adaptación a Madrid y al Real Madrid: "Hay gente en el club que ayuda a los jugadores, pero cuando llegué dije que quería hacerlo yo. Encontré casa y teníamos mirados colegios para los niños. Sin embargo, hay personas en el Real que ayudan mucho con cualquier cosa, lo cual es bueno porque hay muchos extranjeros con familias jóvenes".

Lesiones: "Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y me tengo que quedar en casa mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos; cuando estás lesionado y solo puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia. Cuando estás lesionado puedes hacer muchas cosas, puedes trabajar para ponerte bien más rápido pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme. Sólo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar, y cuando estoy en casa puedo disfrutar de tiempo familiar".

Sus objetivos: "Sólo espero jugar al fútbol lo máximo que pueda. Siempre intento disfrutar en el campo. Cuando llegue el final de mi carrera podré ver lo que he conseguido, pero mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar de mi fútbol. No pienso dónde estaré en unos años, intento concentrarme en el siguiente entrenamiento y en el siguiente partido. Sólo tengo 30 años recién cumplidos y me siento bien; ojalá pueda jugar otros cinco o seis años".

La Generación de Oro de Bélgica: "Creo que ayudaría (al fútbol de su país) que estos jugadores volvieran a Bélgica para acabar sus carreras, así se podría hablar más sobre la liga belga y el mundo se fijaría más en ella. La gente habla de las ligas con los mejores futbolistas, por ejemplo la Ligue 1 es grande porque tiene a Neymar o Mbappé. Somos afortunados de tener esta gran generación porque ha animado a más gente a jugar en Bélgica tras ver el éxito de la selección. Gracias a ello las canteras tienen más dinero que antes y podemos intentar desarrollar más jóvenes talentos. Creo que en unos años la liga podría ser muy buena".