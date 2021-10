Sufrió frente a Francia un pinchazo en el isquio de la pierna derecha. Este viernes, pruebas. Los médicos del club, en contacto con los de Bélgica.

La eliminación, siendo espectacularmente remontada por Francia (del 2-0 al descanso, al 2-3 final), de Bélgica en las semifinales de la Final Four de la Nations League dejó en el Real Madrid gran preocupación por la nueva lesión de Eden Hazard (30 años).

Qué lesión tiene Eden Hazard

Aunque aún se desconoce con exactitud el tipo y la gravedad de la lesión de Hazard, Goal ha podido saber que no se esperan buenas noticias. El futbolista sufrió un pinchazo en el isquio de la pierna derecha y este mismo viernes se le hacen pruebas.

Con Niko Mihic a la cabeza, los servicios médicos del Real Madrid se encuentran en permanente contacto con los de Bélgica para ser informados al momento de lo que muestren dichos exámenes. Cabe recordar que el último percance serio del atacante, más allá de pequeñas molestias o sobrecargas que Ancelotti ha tratado con cautela, se produjo también con los Belgian Red Devils, en el duelo con Portugal en octavos de la Eurocopa.

Parte médico de Eden Hazard

Al no conocerse con precisión el problema físico de Hazard, todavía no se ha emitido ningún parte médico. Ni Bélgica ni el Real Madrid han hecho unas valoraciones oficiales, que, sin embargo, se entiende que no tardarán en producirse.

Cuántos partidos se perderá Eden Hazard con Bélgica y el Real Madrid en octubre y noviembre

A pesar de que es muy pronto para hablar de periodo de baja, es evidente que Hazard no disputará el tercer y cuarto puesto de la Nations League, el próximo domingo. Como el duelo del 17 de octubre ante el Athletic se aplazará, hay que mirar al día 19, cuando los de Ancelotti vuelven a la competición, en Champions visitando al Shakhtar. Con toda probabilidad, tampoco estará disponible.

También parece muy prematuro imaginarle en el Clásico con el Barcelona, el 24, y frente a Osasuna (26, 27 o 28) y Elche (30 o 31). Transcurridas tres semanas, quizá pudiera estar listo para el Real Madrid-Shakhtar, el 3 de noviembre...