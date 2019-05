Hazard lanza otro guiño al Real Madrid: "Mis hermanos cambiaron de club, falto yo"

El jugador belga asegura estar concentrado en la final de la Europa League antes de decidir su futuro.

Eden Hazard está llamado a conventirse en uno de los fichajes estrella del Real Madrid para la próxima temporada. El belga aún tienen que jugar la final de la UEFA con el este miércoles pero volvió a lanzar un guiño sobre su futuro. "Mis hermanos ya han cambiado de equipo, ahora sólo falto yo", dijo en una entrevista a Daily Mail.

"Es posible que Pulisic sea mi recambio en el Chelsea. Ya veremos. Está en manos de los clubes. Pero hay un precioso partido que jugar. No está en mi cabeza ahora misma si me quedo o me voy", añadía sobre su futuro antes de aclarar que ve complicado cumplir el año de contrato que le queda: "Es difícil de contestar. Un año es largo, ¿no?".

Hazard sí aclaró que su futuro no pasa por seguir en la Premier League lejos del Chelsea: "No hay opción de que me vaya a un club de la Premier League. Soy blue y eso significa mucho para mí. No puedo jugar para otro equipo del mismo país. Por eso tengo que ganar la Europa League. Para la afición es importante. Para los jugadores es importante. Para el entrenador es importante. Tenemos confianza. Nuestra temporada no ha sido lo mejor de lo mejor, pero acabar con un título europeo sería muy bueno".