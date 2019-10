¿Por qué Hazard no juega y no está en el banquillo en el Mallorca - Real Madrid?

El belga se quedó fuera de la convocatoria para jugar en Son Moix al ser padre de su cuarto hijo.

El vuelve este sábado a visitando al en la novena jornada de la competición y un duelo especialmente relevante, ya que los merengues luchan por defender frente al el liderato que han disfrutado en las últimas semanas.

Sigue en directo el Mallorca - Real Madrid

Sin embargo, el cuadro de Zinedine Zidane cuenta con una baja tan importante como inesperada, ya que no se ha conocido hasta última hora pero Eden Hazard no estará en el duelo en Son Moix, ni en la alineación titular ni en el banquillo. ¿Por qué el belga no entró en la convocatoria? El jugador ha sido padre por cuarta vez y está junto a su esposa y su familia viviendo este momento irrepetible.

Su ausencia no es la única, ya que después del parón de selecciones, el equipo blanco cuenta con bastantes bajas y tampoco estará Carvajal, por descanso, y son baja por lesión Bale, Modric, Lucas Vázquez, Kroos, Nacho y Asensio.