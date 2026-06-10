Una estrella del Liverpool debe decidir su futuro. Espera conocer su papel con el nuevo entrenador, Andoni Iraola, mientras el Inter de Milán presiona para ficharlo.

Según La Gazzetta dello Sport, Curtis Jones es ahora la prioridad del Inter para el centro del campo, seguido de Arthur Atta, del Udinese.

Su contrato con el Liverpool vence en 2027, y hace semanas buscaba salir por su mala relación con el exentrenador Arne Slot.

Con la llegada de Iraola, el centrocampista confía en reunirse con el técnico para analizar su futuro en Anfield.

Lee también: Esperadlos: ¿la camiseta de Messi? Maza enciende la mecha del sueño argelino en el Mundial.

El Inter negocia con el Liverpool, aunque aún hay una diferencia de 10 millones de euros entre su oferta y lo que pide el club inglés.

Federico Chiesa, extremo del Liverpool, sugirió que Jones le había pedido consejos sobre la vida en Italia.

Lee también: Turki Al-Sheikh responde... ¿Jugará el Al-Ahli contra Messi y Ronaldo en la temporada de Riad?

Leer también: Brasil se rinde ante la experiencia marroquí antes del Mundial

