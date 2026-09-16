Cuando Jürgen Klopp fue presentado ante la opinión pública hace pocas semanas como nuevo seleccionador nacional, en su rueda de prensa de presentación insistió una y otra vez en que con él las cartas se barajarían de nuevo por completo. Solo un puñado de jugadores podría sentirse seguro de su sitio en el equipo de la DFB; más allá de eso, el rendimiento, la forma y, por supuesto, la ética de trabajo debían decidir quién recibiría una invitación para futuras concentraciones.

En ese sentido, Klopp reveló que en su lista imaginaria figuraban un total de 57 jugadores a los que estaba considerando para sus primeros partidos como nuevo técnico de la selección alemana. El técnico de 59 años evitó hablar expresamente de nombres, aunque ya entonces se intuía que Klopp tenía apuntados protagonistas que hasta la fecha no habían tenido ningún tipo de contacto con el equipo de la DFB. Al fin y al cabo, la afrenta de tres Mundiales fallidos consecutivos debía quedar, en el mejor de los casos, primero ad acta con un nuevo comienzo y caras nuevas.

Una de esas caras nuevas en la selección podría ser ahora Felix Keidel. A última hora del martes por la noche, el diario Bild informó en primer lugar de que el jugador de 23 años de la SV Elversberg había recibido una convocatoria del seleccionador; un día después, kicker se sumó a la información y confirmó las noticias con datos propios. La nominación de Keidel no es menos que una sorpresa mayúscula. Al fin y al cabo, apenas ha disputado tres partidos en la élite del fútbol alemán y, por tanto, prácticamente no tiene experiencia al más alto nivel.

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¿En qué clubes jugó Felix Keidel a lo largo de su carrera?

En el FC Ingolstadt, donde su carrera futbolística comenzó en la categoría sub-19 a partir de 2012, Keidel pasó por todos los equipos inferiores hasta su ascenso al primer equipo en el verano de 2022. Durante los tres años siguientes jugó para el club de la ciudad del automóvil, consolidándose ya en su primera temporada, con apenas 20 años, como titular en el primer equipo y sumando 37 apariciones en la 3. Liga (un gol y cuatro asistencias).

En 2025 llegó finalmente el salto una categoría más arriba, a la SVE, que se encontraba en plena reconstrucción tras perder por muy poco el ascenso ante el 1. FC Heidenheim y que compró a Keidel de su contrato en Ingolstadt por una módica cifra de traspaso de apenas 400.000 euros. De nuevo, prácticamente no necesitó adaptación, se convirtió de inmediato en titular en el equipo del entrenador Vincent Wagner (25 partidos, 13 de ellos como titular) y tuvo un papel fundamental en que el conjunto del Sarre celebrara sensacionalmente el ascenso a la Bundesliga al final de la temporada.

Así pues, el camino de Keidel desde la tercera categoría hasta la cima duró poco más de dos años: tres apariciones en la Bundesliga contra Leverkusen, Gladbach y, más recientemente, el Bayern (un gol), además de un partido en la DFB-Pokal ante el MSV Duisburg (dos asistencias), aparentemente bastaron para convencer a Klopp de sus cualidades y darle una oportunidad en la selección.

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¿Resuelve Felix Keidel un gran problema en el equipo de la DFB?

Queda por ver si el jugador de 23 años ya cuenta desde el principio con el nivel necesario para desempeñar un papel decisivo en el equipo de la DFB. Ante todo, el seleccionador valorará de Keidel su increíble versatilidad, ya que en la selección puede ser utilizado sin problemas en varias posiciones.

En su etapa en Ingolstadt, por ejemplo, apenas hubo un rol sobre el campo que Keidel no desempeñara. Su gran valedora, la entrenadora del FCI Sabrina Wittmann, lo utilizó allí tanto en ambos laterales —su posición natural es en realidad la de lateral derecho en una línea de cuatro— como en el centro del campo e incluso en el mediocampo ofensivo, como organizador y ocupando los medio espacios algo más escorado.

Tras su traspaso a Elversberg, su papel pasó a ser algo más defensivo. Mientras que en la temporada del ascenso jugó sobre todo como lateral derecho, parece que al técnico de la SVE, Wagner, le ha acabado gustando alinearlo en el centro del campo defensivo junto a Lukasz Poreba.

Klopp y el equipo de la DFB parecen tener a Keidel en el radar principalmente como lateral derecho, una posición en la que, desde la retirada de Philipp Lahm y el traslado de Joshua Kimmich al centro, ningún jugador ha terminado de convencer. Los predecesores de Klopp, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, probaron una gran variedad de opciones, pero ninguna tuvo realmente éxito. Desde el dúo del Leipzig formado por Benjamin Henrichs y Ridle Baku hasta Josha Vagnoman, del Stuttgart, pasando por el regreso de Kimmich al lateral durante el Mundial 2026, la mayoría de los intentos quedaron nuevamente ad acta tras una breve fase de prueba.

Y así, el fútbol alemán sigue buscando una opción de calidad y, sobre todo, a largo plazo para el lateral derecho en una línea de cuatro. Tal vez sea precisamente el desconocido Keidel la solución al problema.