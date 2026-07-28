En total, el FC Bayern ya ha ingresado alrededor de 35 millones de euros gracias a las ventas de jugadores que regresaban de cesión, como Alexander Nübel. Pero no quiere quedarse ahí: la dirección deportiva encabezada por Max Eberl sigue buscando desesperadamente compradores para Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza. Sin embargo, eso está resultando difícil también por sus altos salarios y sumas de traspaso.

Mientras tanto, hay un jugador que ha regresado de cesión y que está firmemente previsto para la próxima temporada: Arijon Ibrahimovic. Tras un total de tres cesiones al Frosinone Calcio, la Lazio y el 1. FC Heidenheim, el canterano, que sorprendentemente todavía solo tiene 20 años, tendrá esta temporada su oportunidad con el primer equipo. Así lo anunció el FC Bayern, de forma bastante sorprendente, hace tres semanas en un comunicado de prensa enviado expresamente para ello.

«Arijon llegó al FC Bayern con solo doce años y ha ido dando pasos en su camino a través de nuestro Campus y de cesiones planificadas. Sobre todo en el muy buen último año en Heidenheim ha aprendido mucho a nivel personal para estar ahora preparado para el FC Bayern», declaró entonces el director deportivo Christoph Freund. «Su desarrollo ejemplifica las posibilidades que mostramos a nuestros talentos. Ahora ya no se trata solo de aprender, ahora se trata de ir a por ello, aquí en el FC Bayern».

El FC Bayern ficha a Saibari en lugar de Gordon... e Ibrahimovic sale beneficiado

Que Ibrahimovic vaya a tener esta oportunidad también tiene que ver con evoluciones en el mercado de fichajes que en realidad no estaban previstas en absoluto. A comienzos del verano, el FC Bayern quería reforzarse en ataque con otro extremo izquierdo de primer nivel. El club muniqués trabajó intensamente por Anthony Gordon, pero finalmente se marchó al FC Barcelona.

En su lugar llegó Ismael Saibari, un futbolista polivalente cuyas virtudes están más bien en el centro. Ahí, Saibari competirá sobre todo con Jamal Musiala y Serge Gnabry por minutos. Los tres también pueden desplazarse al costado izquierdo, pero como relevo nominal del indiscutible Luis Diaz, el técnico Vincent Kompany al parecer cuenta con Ibrahimovic. «Básicamente, suplente de Diaz», respondió Ibrahimovic en una ronda con los medios el lunes, al ser preguntado por el papel que le había asignado Kompany.

Ibrahimovic formó parte del pequeño grupo de jugadores que ya iniciaron la pretemporada en el arranque oficial de los entrenamientos el pasado lunes. Jugó en el primer amistoso ante el Wehen Wiesbaden (1-2) y también en los próximos partidos de preparación es probable que Ibrahimovic tenga muchos minutos por la ausencia de varios atacantes consolidados. Diaz, al igual que Harry Kane y Michael Olise, sigue de vacaciones prolongadas por el Mundial. Musiala, Gnabry, Lennart Karl y Saibari trabajan en sus regresos tras diversas molestias.

«Estoy enormemente feliz de tener la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo», dijo Ibrahimovic. «Quiero aprovechar mi oportunidad sí o sí».

IMAGO

Las cualidades de velocista de Ibrahimovic impresionan a Vincent Kompany

Ibrahimovic debutó a comienzos de 2023 con 17 años con el primer equipo del FC Bayern a las órdenes de Julian Nagelsmann. Después llegaron otras tres apariciones y tres cesiones. Primero una prometedora al Frosinone, luego una completamente decepcionante a la Lazio, donde disputó un total de solo 19 minutos. En la pasada temporada, Ibrahimovic se consolidó como titular en el Heidenheim, descendido de la Bundesliga. Allí fue alternando de forma constante entre posiciones: unas veces por la derecha, otras por la izquierda y otras por el centro, y firmó siete participaciones de gol.

Lo que más impresionó a Kompany fueron las cualidades de velocista de Ibrahimovic. En total, Ibrahimovic realizó 664 esprints en la pasada temporada de la Bundesliga, el séptimo mejor registro de todos los jugadores. El líder en el FC Bayern fue Michael Olise con 628. Ibrahimovic alcanzó una velocidad punta de 35,08 km/h. Ningún atacante del conjunto muniqués superó ese valor; solo fueron más rápidos los defensas Alphonso Davies, Konrad Laimer y Josip Stanisic. A nivel físico, Ibrahimovic tiene las condiciones perfectas para el estilo de juego intenso de Kompany.

Y presentó una candidatura muy concreta para tener una oportunidad en su club de origen en el momento ideal: en el duelo directo contra el FC Bayern en el Allianz Arena en mayo. El Heidenheim logró un 3-3, Ibrahimovic convenció y dio una asistencia.