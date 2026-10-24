Özil asistió como invitado a un partido de veteranos entre el Istanbul Basaksehir y el Zenit de San Petersburgo. Tras la victoria por 3-2 del club de la metrópoli turca, el campeón del mundo de 2014 aprovechó el escenario para lanzar un claro mensaje político y plantear una exigencia a la FIFA.

«El fútbol siempre ha contribuido a la paz. Siempre que no hemos tenido en cuenta el origen ni la fe, el fútbol ha unido a las personas. Como saben, no se impuso ningún embargo a los equipos israelíes, pero sí a los rusos», declaró Özil.

Por eso, pidió a la FIFA «que deje de lado el doble rasero y trate a todos por igual». Tras el ataque ruso contra Ucrania, contrario al derecho internacional, la FIFA y la UEFA impusieron sanciones a los equipos rusos y los excluyeron de sus competiciones. Özil se pronunció ahora a favor de levantar esas medidas.

Los vínculos políticos de ambos clubes resultan especialmente delicados: se dice que el Zenit de San Petersburgo cuenta con el apoyo del líder del Kremlin, Vladímir Putin, mientras que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan es considerado seguidor del Basaksehir y, al parecer, mantiene una estrecha relación con la familia Özil. Los hijos del exfutbolista, de 38 años, pueden incluso llamar «abuelo» al presidente.

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El propio Özil también ha mostrado en repetidas ocasiones ambiciones políticas. El año pasado, los miembros del partido lo eligieron para la dirección del AKP, el partido de Erdogann, de orientación estrictamente conservadora e islamista. AKP son las siglas de «Partido por la Justicia y el Auge».