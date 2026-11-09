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Damian Vidagany, director de operaciones futbolísticas del Aston Villa, ha respondido con dureza a Roy Keane tras el dramático empate 4-4 del club ante el Manchester United. Vidagany se mostró furioso después de que se diera por válido un gol del empate en los últimos minutos, pese a las reclamaciones de una falta sobre el portero Zion Suzuki.

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Un partidazo de ocho goles en Old Trafford

El equipo de Unai Emery parecía encaminado hacia una memorable victoria en la Premier League tras ponerse dos goles por delante en los primeros tres minutos, gracias a Alysson y Nicolas Jackson. Sin embargo, el Manchester United reaccionó antes del descanso: Bruno Fernandes transformó un penalti y Youri Tielemans marcó ante su antiguo club.

El Villa recuperó el control al comienzo de la segunda parte, cuando John McGinn marcó de penalti y Leon Goretzka culminó una jugada a balón parado. Pero el equipo se vino abajo de forma dramática en el tiempo añadido: Joshua Zirkzee recortó distancias en el minuto 92 antes de que Patrick Dorgu empujara el balón a la red tras un caótico córner en los instantes finales. Los jugadores del Villa rodearon de inmediato al árbitro y alegaron que Senne Lammens había obstaculizado deliberadamente a Suzuki en la jugada previa.

Discrepancias sobre el fútbol como deporte de contacto

El excapitán del Manchester United Roy Keane mostró poca comprensión hacia Suzuki en su análisis posterior al partido en Sky Sports. Insistió en que el internacional japonés debía imponerse en su área en lugar de quejarse de las interferencias físicas.

«No creo que Suzuki se coloque en la mejor posición para atrapar el balón. Está justo debajo; solo tiene que dar un paso atrás e ir a por él», dijo Keane. «Hay jugadores en medio, pero pasan muchas cosas. El fútbol es un deporte de contacto. No le veo ningún problema».

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Y continuó: «Ya lo he dicho antes: un portero en esta situación debe hacerse con el balón. Si habla de que lo bloquean y lo empujan, ¿por qué no hace él lo mismo con los jugadores rivales? Tiene que salir con agresividad y dominar el área. Cuando llega el balón, está esperando sobre los talones, y tiene que ser más agresivo y dominar esa área pequeña».

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Vidagany respondió rápidamente al vídeo en X, cuestionó la perspectiva de Keane y recordó a los árbitros las directrices comunicadas antes de la temporada sobre la protección de los porteros.

«Para poner en contexto este conveniente discurso del “deporte de contacto”, los árbitros nos dijeron durante el verano que esta temporada ya no se permitiría ir a desequilibrar o empujar deliberadamente al portero en el área pequeña», publicó Vidagany.

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«Lammens ni siquiera miró el balón, fue directamente a contactar con la cadera contra Zion. Dicho esto, jugamos un buen partido y debemos hacerlo mejor que en los últimos 6 minutos. Lo haremos y mejoraremos. Pero las reglas son las reglas y hay que respetarlas. Eso es un hecho».

Emery pide adaptarse al juego físico

Mientras su compañero de la directiva cuestionaba los análisis y el arbitraje, Emery prefirió centrarse en el exigente proceso de aprendizaje que afronta su nuevo portero. El técnico español reconoció el carácter físico del fútbol inglés en comparación con otras ligas europeas.

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«¿Enfadado? Es difícil aceptar los dos goles encajados al final», declaró Emery en la rueda de prensa posterior al partido. «Es un proceso y un buen ejemplo. La forma en que encajamos este último gol forma parte de la adaptación de Suzuki. Lo empujan y lo molestan».

Y añadió: «En otros países no lo permiten. Aquí, sí. Tenemos que seguir analizando, acumulando experiencias e intentando evitar situaciones como la que nos costó el gol. ¿Estoy enfadado? Debemos aceptar que esto forma parte del proceso de adaptación».

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Superar el desplome final

El Villa debe recuperarse rápidamente del golpe anímico que supone haber dejado escapar una ventaja de dos goles tan tarde en el partido. Es probable que Emery y su cuerpo técnico se centren especialmente en la defensa de las jugadas a balón parado durante los próximos días.

Mientras tanto, Suzuki afrontará la presión inmediata de adaptarse a las exigencias físicas de las áreas en la Premier League. Sin duda, los rivales tratarán de aprovechar cualquier vulnerabilidad que crean detectar en los córners tras el caótico desenlace del domingo.