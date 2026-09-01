«Sin Jürgen Klopp no habría habido ningún Diomande en Leipzig, hay que decirlo», explicó Mintzlaff, y luego añadió sobre el paso del nuevo seleccionador desde su papel como responsable de fútbol en el fabricante de bebidas energéticas a la DFB: «Fue alguien que animó a los responsables deportivos de cada momento a tomar también decisiones valientes. Por eso nos duele. Pero también nos alegramos de que la selección nacional tenga ahora, sin duda, la mejor opción posible como entrenador».

Klopp dejó en RB en su año y medio como Global Head of Soccer «muchas huellas», y su marcha «naturalmente dolió», según Mintzlaff. Aun así, estaba claro que Red Bull no podía rechazar la petición de la DFB tras el desastroso Mundial del verano. El deseo de Klopp de convertirse en sucesor de Julian Nagelsmann era demasiado grande: «Me dijo que cualquier otro trabajo como entrenador, es decir, un puesto en un club, no le habría atraído y que habría seguido encantado con nosotros dentro de su área de funciones. Pero la selección nacional, también en ese momento, era para él algo distinto y algo que le conmovía emocionalmente. Y entonces decidimos: lo dejamos salir».

Klopp tenía en realidad contrato de larga duración con Red Bull, hasta 2029 y sin cláusula de salida. Mintzlaff desmintió el rumor de que en las conversaciones con la DFB y el técnico de larga trayectoria del Liverpool FC se hubiera tratado la posibilidad de que siguiera representando a Red Bull como seleccionador: «Se escribió mucho. También que Jürgen Klopp seguiría sentado en el banquillo con la gorra de Red Bull. Pero esa discusión no la tuvimos nunca». «Nunca se trató de una indemnización por traspaso», dejó claro.

En su lugar, la DFB donará una elevada suma a la fundación de Red Bull, 'Wings for Life'. Además, se disputarán tres partidos internacionales en Leipzig hasta 2030. Para Mintzlaff, un «gran gesto». Klopp firmó con la federación un contrato también fechado hasta 2030 y comienza su etapa este mes con un partido internacional contra Países Bajos en Ámsterdam.

Yan Diomande llegó al RB Leipzig desde la segunda división española

Mintzlaff también se explayó algo más sobre el acuerdo por Diomande, que, por tanto, no se habría producido sin Klopp. Evidentemente por consejo de Klopp, el Leipzig fichó entonces al jugador de 18 años por la friolera de 20 millones de euros procedente del CD Leganés, de la segunda división española. Un acuerdo que en aquel momento también causó cierta sorpresa dentro del propio club.

Así lo reveló el capitán David Raum el año pasado: «En verano miré su valor de mercado y luego comprobé cuánto habíamos pagado. Después pregunté brevemente si nos habíamos equivocado al escribir la oferta o cuál había sido el problema». Sin embargo, el escepticismo de Raum se disipó rápidamente: «Después del primer entrenamiento fui a ver a Marcel Schäfer (director deportivo del Leipzig, nota de la redacción) y le felicité por este fichaje».

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De hecho, Klopp y Schäfer tuvieron muy buen ojo con Diomande. El marfileño irrumpió con fuerza en la Bundesliga, se marchó al Real Madrid por 125 millones de euros y allí se convirtió en el fichaje más caro de la historia. Y eso, pese a que Mintzlaff, que forma parte del consejo de supervisión del RBL, lo había declarado intransferible hace apenas unas semanas: «Ahí ven que yo, como miembro del consejo de supervisión, realmente no puedo decidir nada en Leipzig. Porque yo dije que no lo dejaría salir». Aun así, era comprensible que al final se alcanzara un acuerdo debido al volumen de la operación y a las partes implicadas: «Fue una decisión que, en mi opinión, también es comprensible».