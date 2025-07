'Hay niveles' - A Cole Palmer le han dicho que no está junto a Lamine Yamal y Harry Kane como uno de los 10 mejores jugadores del mundo a pesar de sus hazañas heroicas con el Chelsea en el Mundial de Clubes

A Cole Palmer se le ha dicho que no está al mismo nivel que Lamine Yamal y Harry Kane entre los 10 mejores del mundo y que no es un serio contendiente al Balón de Oro.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El internacional de Inglaterra ha visto reducir sus probabilidades en lo que respecta a conseguir un prestigioso Balón de Oro en 2025, con Palmer destacando para el Chelsea mientras levantaban la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en suelo estadounidense - con el No.10 de los Blues anotando un doblete en una impresionante victoria 3-0 sobre el Paris Saint-Germain en la final de ese evento.

LA SITUACIÓN

Palmer se ha convertido en una presencia talismánica en Stamford Bridge, con cifras llamativas en la Premier League, pero el jugador de 23 años ha sido informado de que aún no está al nivel de otras superestrellas mundiales.

El artículo sigue a continuación

Getty

LO QUE DIJO BENT

Esa es la opinión del exdelantero de la Premier League y de Inglaterra Darren Bent, quien le ha dicho a talkSPORT: “Creo que ha sido muy reactivo. Hay que tener en cuenta su temporada pasada. Sí, sus números fueron decentes, pero cuando lo comparas con la temporada pasada donde fue aterrador…

“Va a sonar ridículo, pero 16 goles en todas las competiciones y 12 asistencias sigue siendo decente, pero en su primera temporada fueron 25 goles y 15 asistencias. Hay niveles ahí, y creo que antes del [Mundial de Clubes] tenía un gol en 14, así que no fue su momento más prolífico.”

¿SABÍAS QUE?

Bent agregó al nombrar a aquellos que considera que están en la carrera por el reconocimiento del Balón de Oro: “Rodri es un increíble ganador del Balón de Oro. Desde hace varios años ha sido increíble para el Manchester City. Juega muchos partidos y no solo para el City, sino también para España - recuerda lo bueno que fue en la Eurocopa.

“Tengo a Harry Kane ahí. Tiene que estar ahí. La gente probablemente está gritando en la radio ‘¿Kane?!’ pero es el mejor número nueve en mi lista. No veo cómo puede haber debate. El tipo ha estado en el Bayern Múnich por dos años y anotó 44 goles en su primera temporada y 41 el año pasado. En la Champions League consiguió 11 en 13, la temporada anterior ocho en 12.

“Ousmane Dembélé, tiene que estar. No estaba seguro antes, pero esta temporada lo entiendo. Kylian Mbappé está, acaba de ganar la Bota de Oro Europea, su currículum: un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. Mohamed Salah está. Vinicius Jr también, pero no quería ponerlo por sus payasadas. Todo el asunto con Rodri me dejó un mal sabor de boca, solo sé humilde y acepta que te ganaron. Pero tirar las cosas y que tu equipo no se presente al evento…

“Raphinha - es increíble. No recibe suficiente amor. Su ascenso ha sido increíble, sensacional. Jude Bellingham también está. Erling Haaland, preferiría a Kane sobre él, pero anotó 34 en todas las competiciones la temporada pasada, 52 en su primer año. Número uno - Lamine Yamal. Es el mejor jugador del mundo en este momento - juega sin miedo, juega con libertad, hace lo que quiere a los 17 años.”

Getty

¿QUÉ SIGUE PARA PALMER?

Palmer tiene tiempo de su lado cuando se trata de competir por el título de ‘mejor jugador del planeta’, con sus hazañas ayudando a asegurar que el Chelsea competirá en un escenario de la Liga de Campeones nuevamente en 2025-26.