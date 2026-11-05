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El portero del Arsenal, David Raya, ha admitido que su equipo debe mejorar su juego en las segundas partes pese a haber resistido para imponerse por 2-1 al Slavia de Praga a domicilio en la Champions League el miércoles por la noche. Los goles de Noni Madueke y Viktor Gyokeres en la primera mitad dieron el control al Arsenal antes de que el conjunto checo reaccionara en los minutos finales en el Fortuna Arena.

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El guardameta español reclama un mayor control

Raya advirtió a sus compañeros de que no pueden levantar el pie del acelerador después de resistir cinco minutos de tiempo añadido en la capital checa en la cuarta jornada. En el otro extremo del campo, el delantero sueco Gyokeres, de 28 años, aprovechó su oportunidad en su sexta titularidad de la temporada. Fue uno de los seis cambios, junto a Ben White, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Mikel Merino y Eberechi Eze. Tras asistir a Madueke en el gol inicial, en el minuto nueve, y ver cómo Tomas Holes remataba fuera, Gyokeres se combinó con Merino en el minuto 38 para marcar con un toque que entró tras dar en el segundo palo.

Las pérdidas de balón dan paso a la presión en la segunda parte

Fue el primer gol de Gyokeres en jugada en la Champions League desde enero, cuando marcó contra el Kairat Almaty. Su único gol anterior esta temporada había llegado en la derrota ante el Fleetwood en la Carabao Cup, partido en el que el adolescente Max Dowman fue expulsado antes de disputar unos minutos al final del encuentro del miércoles. Aunque el portero local Nazar Domchak realizó varias paradas, entre ellas una ante Madueke tras una combinación en la que participaron Declan Rice y el ya recuperado Christos Tzolis, el Slavia efectuó 17 disparos tras el descanso.

En declaraciones a TNT Sports después del partido, Raya valoró el contraste entre ambas partes: «En la primera parte jugamos muy bien, dominamos todo el partido y creamos muchas ocasiones. Creo que podríamos haber marcado algunos goles más. La segunda parte fue completamente diferente, sobre todo por ellos. Subieron el ritmo. Nos sorprendieron un poco y nos lo pusieron muy difícil. Tenemos que aprender de ello. Estoy encantado con la victoria, pero tenemos mucho que mejorar de cara al futuro».

Sobre lo que cambió tras el descanso, añadió: «Empezaron a presionar un poco más arriba y con algo más de intensidad. Perdimos demasiados balones, especialmente en el último tercio, y eso nos obligó a correr hacia nuestra portería. Tenemos que controlar y dominar esas situaciones y conservar el balón para buscar el tercero, el cuarto y el quinto gol».

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Una parada acrobática preserva una victoria vital

Después de que Gabriel Magalhaes despejara sobre la línea un cabezazo del suplente Ange N'Guessan y el VAR determinara que el choque de cabezas entre Merino y Wiktor Nowak había sido accidental, Raya desvió al poste un cabezazo de Oskar Kubiak antes de que Nowak rematara a gol un centro de David Jurasek en el minuto 90.

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Sobre su parada con el marcador 2-0, Raya concluyó: «Estuvo muy cerca, fue muy parecida a la última contra el Bayern. Estoy encantado de ayudar así al equipo. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y mantener la portería a cero, porque sabemos que eso ayuda a ganar muchos partidos».

El líder de la Premier League recibe al Hull

Los tres puntos auparon al vigente campeón de Inglaterra hasta el tercer puesto de la clasificación de la Champions League, con 10 puntos en cuatro partidos. Tras imponerse por 1-0 al Liverpool el pasado fin de semana y ganar en Praga, el equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League, vuelve a centrarse en la competición nacional antes del parón internacional de noviembre. El Arsenal recibirá al Hull City en el norte de Londres el sábado 7 de noviembre, en su partido de la décima jornada de liga.