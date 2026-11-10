«Hay mucho positivismo con Xavi. Su manera de jugar al fútbol se adapta muy bien a mí»

Jan Paul van Hecke está contento con el ambiente que se vive con el seleccionador Xavi, según declaró a Ziggo Sport. «Hay mucho optimismo con este seleccionador.

El pasado verano, Van Hecke fichó por el Tottenham Hotspur procedente del Brighton Hove & Albion por 50 millones de euros. En su nuevo club es titular indiscutible.

«Ahora las cosas van bien, después de un comienzo difícil. No empezamos lo suficientemente bien pese a haber hecho una buena pretemporada. Había motivos para ello. Nos costaba marcar y, por eso, ganábamos pocos partidos», comienza Van Hecke.

«En esas circunstancias, a un jugador le cuesta rendir individualmente a su nivel, pero en un momento dado nos miramos y dijimos: tenemos suficiente calidad, así que las cosas tienen que salir bien», continúa. Los Spurs ocupan ahora el undécimo puesto en la Premier League.

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En el anterior periodo de partidos internacionales, Van Hecke tuvo que retirarse tras los dos primeros partidos (de un máximo de cuatro) por una lesión en el pie. Aun así, Xavi ya le había causado una buena impresión.

«Cada entrenador tiene sus particularidades, pero él deja muy claro cómo quiere jugar. Salir jugando desde atrás, presionar, cómo aborda los detalles. También se nota en las charlas cómo lo hace y la claridad que aporta», señala De Zeeuw.

«La forma de jugar al fútbol de Xavi encaja con el fútbol neerlandés y con mi propio estilo de juego. Los detalles están muy bien trabajados. Ahora compartimos el liderato del grupo. Si ganamos el viernes, daremos un gran paso hacia la clasificación para los cuartos de final. Hay mucho optimismo con Xavi», concluye.