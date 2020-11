Hay Messi para rato: "Si el DT decide que esté, voy a estar, y si no, no"

Leo aseguró que, mientras esté en la consideración del entrenador, seguirá representando a la Selección argentina y acompañando al nuevo grupo.

Parece mentira que a sus 33 años y con toda su trayectoria en la Selección argentina, Lionel Messi tenga que seguir aclarando ciertas situaciones. Pero siempre, y más todavía después de un resultado negativo como el conseguido ante , los fantasmas de su ausencia sobrevuelan sobre la Albiceleste. Él, sin embargo, los gambetea, como a los rivales dentro de la cancha.

"Si vengo acá es porque intento dar el máximo y me siento capacitado para seguir peleando por la camiseta. Si el técnico decide que esté, voy a estar, y si no, no. Me siento bien para seguir trabajando con este grupo y seguir sumando partidos y victorias como estas", aseguró el capitán.

Además, analizó el triunfo sobre Perú y lo contrapuso con lo que fue el empate en La Bombonera: "El segundo tiempo del otro día fue muy bueno y hoy seguimos en la misma línea. Levantamos un poquito más el nivel también y, sobre todo, convertimos, que fue lo que nos faltó el otro día. De a poquito nos vamos haciendo fuerte como equipo".