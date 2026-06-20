La selección de Brasil sufrió un revés durante su partido contra Haití en el Mundial 2026, cuando su estrella Raphinha tuvo que dejar el campo por una lesión muscular que alarmó al cuerpo técnico liderado por el italiano Carlo Ancelotti.

En el minuto 39, el extremo se echó al suelo por dolor en el isquiotibial derecho y pidió el cambio, lo que generó inquietud en la “Seleção”.

Compañeros y cuerpo técnico reaccionaron de inmediato: Ryan calentó y lo reemplazó.

Las imágenes mostraron frustración en su rostro, aunque salió por su propio pie, lo que alimentó los temores sobre su continuidad en el torneo.

Rafinha es clave en el ataque de Brasil y de Ancelotti, así que la lesión acaparó la atención pese a la superioridad brasileña.

Tras el partido, la Federación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado con el diagnóstico preliminar.

Según el diario español «Marca», el texto indicaba: «Sintió dolor en el muslo posterior derecho en la primera parte ante Haití. Ya realiza tratamiento y será reevaluado. Informaremos cuando haya novedades».

En las próximas horas se le realizarán más pruebas para confirmar el diagnóstico y el tiempo de recuperación, mientras todo el campamento brasileño aguarda saber si podrá seguir en la Copa.

Por ahora se duda sobre su presencia en los siguientes compromisos, ya que Brasil conoce su importancia en la lucha por el título.

El jueves se medirá a Escocia en la tercera jornada del Grupo C y buscará sellar su pase.

Brasil lidera el grupo con 4 puntos, por delante de Marruecos por diferencia de goles.

Un empate le bastaría para avanzar a los dieciseisavos de final.