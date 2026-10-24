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Loai Mohamed
Traducido por

«Hay cosas que también nos agotan a nosotros»: Mourinho responde a la estrella del Barcelona sobre la polémica arbitral

J. Mourinho
F. Lopez
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Portugal
España

El entrenador portugués: el Camp Nou es como cualquier otro estadio

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, lanzó unas declaraciones llamativas antes del Clásico frente al Barcelona, en las que abordó las opciones de su equipo de competir por los títulos y la polémica relacionada con el árbitro que dirigirá el partido.

Las declaraciones de Mourinho se produjeron en la rueda de prensa que ofreció este sábado, antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona en el "Camp Nou", correspondiente a la décima jornada de LaLiga española.

Mourinho confía en la capacidad del Real Madrid para conquistar títulos

Cuando se le preguntó a Mourinho si el Clásico representaba la verdadera prueba para saber si el Real Madrid es capaz de ganar títulos esta temporada, la respuesta del técnico portugués fue contundente, ya que dijo, según publicó el diario español "As": "No, el Real Madrid con Mourinho conquista títulos".

La objeción de Mourinho no es por el nombre del árbitro

El entrenador del Real Madrid abordó las informaciones que circulan sobre la designación del árbitro Munuera para dirigir el Clásico, a la luz de los informes que lo vinculan con la polémica de los pagos al hijo de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España.

Mourinho dijo que le sorprendió lo que se comenta sobre la identidad del árbitro, subrayando que su objeción no tiene que ver con el nombre del árbitro en sí, y aclaró: "El nombre del árbitro nunca me molesta. Parto del principio de que el árbitro es bueno, pero lo que me molesta es que se incumplan las reglas".

Añadió que, según la información que le ha llegado, una situación de incertidumbre sigue rodeando el asunto, señalando que durante las últimas semanas se han planteado diferentes nombres, pero que no había recibido desde dentro del club una confirmación sobre el rechazo a la designación de un árbitro en concreto.

Cabe señalar que la Federación Española anunció posteriormente la designación de Munuera como árbitro del Clásico.

Una respuesta breve a las declaraciones de Fermín

Y cuando se le preguntó a Mourinho por las declaraciones de Fermín López, jugador del Barcelona, en las que apuntó que el continuo debate sobre los árbitros se había vuelto algo agotador, el técnico portugués se limitó a una respuesta breve con una clara insinuación, diciendo: "¿Qué puedo decir? Hay otras cosas que también nos agotan a nosotros, y siguen ocurriendo".

¿Le aporta el Camp Nou una emoción adicional al Clásico?

Sobre disputar el partido en el "Camp Nou" y si eso le aportaba una dosis adicional de entusiasmo, Mourinho restó importancia al estadio, subrayando que no es diferente a jugar en cualquier otro campo.

Y dijo: "Es como si jugáramos en cualquier otro estadio. Hablamos de un equipo que tiene una gran calidad, pero nada más que eso".

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
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W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
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W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
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L
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4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
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W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
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L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
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W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
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L
L
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8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
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D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
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L
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10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
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14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
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L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
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18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
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20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
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