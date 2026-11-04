Así es el mercado de fichajes: un club hace una mala operación y otro, una buena. Lo sorprendente es que la operación elogiada y la criticada tengan como protagonista al mismo jugador y que apenas hayan pasado unos meses entre ambas valoraciones.

Yan Couto es ese jugador. En verano, el Borussia Dortmund todavía lo consideraba un fichaje caro que había salido mal, un suplente al que había que dar salida. Ahora, en el Como, su nuevo club como cedido, es el favorito del entrenador y un titular indiscutible al que quieren fichar definitivamente. ¿Qué ven los italianos en el lateral derecho que el BVB no pudo descubrir en dos años? ¿O es que el futbolista de 24 años simplemente rinde mejor en el nuevo entorno y con su nuevo equipo?

En 2024, el BVB se hizo con los servicios de Couto, aunque inicialmente en calidad de cedido a cambio de cuatro millones de euros que debía pagar al Manchester City. El brasileño era el jugador que quería Nuri Sahin, entonces entrenador del Dortmund. En las conversaciones entre los dirigentes del BVB, Sahin logró imponer su alta valoración de Couto pese a las reticencias y sacar adelante la operación. Junto con la cesión, ambos clubes acordaron también una obligación de compra que elevaría el importe total a 20 millones de euros en el verano de 2025 si se cumplían determinados criterios deportivos.

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Ya en octubre, apenas unos meses después de la cesión, Sky informó de que se activaría la obligación de compra, pese a que Yan Couto no había convencido en absoluto en sus primeros partidos con el BVB. El brasileño fue titular ocho veces en su primer año en la Bundesliga. Durante aquella temporada, Nuri Sahin, su principal valedor, tuvo que marcharse y fue sustituido por Niko Kovac. La temporada pasada, Couto perdió claramente la pugna por el puesto de lateral derecho en el Dortmund frente a Julian Ryerson, que repartió nada menos que 15 asistencias en liga y destacó por su entrega incansable.

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Este es el contrato de Yan Couto con el BVB

Veinte millones de euros por un suplente que, además, había firmado un contrato hasta 2030 sonaban, y siguen sonando, a mala operación. Por eso, no sorprendió demasiado que el Dortmund estuviera dispuesto a desprenderse de Yan Couto en verano. Sí resultó algo más sorprendente que apareciera el Como, un club italiano en ascenso que además participa en la Champions League. El equipo de Cesc Fàbregas, exestrella del Arsenal y del Barça, pagó supuestamente tres millones de euros por la cesión y se aseguró una opción de compra de 20 millones de euros.

Y, ahora mismo, el Como probablemente pagaría esa cantidad sin pensárselo mucho. «Yan es un jugador valiente y con mucha calidad técnica que nos ofrece distintas opciones por la derecha», elogió su entrenador ya durante su presentación en verano. «Le gusta ir hacia delante, tiene mucha energía y encaja con nuestra forma de jugar. Creemos que puede seguir desarrollándose con nosotros», añadió Fàbregas.

Y eso es lo que ha hecho Yan Couto. Es titular como lateral derecho en el Como, y lo es en una defensa de cuatro. En el BVB, tras las primeras impresiones, lo veían más bien como un carrilero, porque consideraban que sus puntos fuertes estaban más en ataque que en defensa. Fàbregas lo ve de otra manera y los resultados le dan la razón: con Couto, el equipo ocupa actualmente el cuarto puesto de la Serie A, de nuevo en posiciones de Champions League. Y, en la máxima competición continental, el equipo también dio un golpe sobre la mesa con el 4-1 ante el Manchester United en la pasada jornada de liga.

Thierry Henry se maravilla con Cesc Fàbregas y su equipo

«¿Cómo ha conseguido Cesc reunir un equipo así?», se preguntó la leyenda francesa Thierry Henry en CBS. «Ves a jugadores como Jacobo Ramón o Yan Couto. Ficha a futbolistas que no conocía mucha gente y forma un equipo con ellos. Mirad dónde están ahora», dijo, completamente asombrado. Lo cierto es que el Como ha cerrado numerosas operaciones en el mercado de fichajes que, vistas con perspectiva, parecen magníficas: Jacobo Ramón, fichado del segundo equipo del Real Madrid por 2,5 millones de euros, ha elevado, por ejemplo, su valor de mercado hasta los 45 millones. Lucas Da Cunha llegó del Niza en enero de 2023 por 750.000 euros y ahora es internacional con Francia.

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Y, desde el punto de vista del Como, Yan Couto también figura entre sus mejores operaciones. En octubre, el WAZ informó de que los italianos ya habían enviado señales positivas al Dortmund. Si el club vuelve a clasificarse para la Champions League o sigue acumulando cuantiosas primas en la presente edición de la competición, poco debería interponerse en el camino de su fichaje definitivo. Una operación que probablemente alegraría a ambos clubes. Así es, a veces, el mercado de fichajes.