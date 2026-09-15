Según informa Bild, el seleccionador nacional convocará por primera vez al centrocampista Felix Keidel, del ascendido a la Bundesliga SV Elversberg, para la próxima lista de Alemania de cara a los partidos de la Nations League.

Una nominación del jugador de 23 años sería bastante sorprendente, ya que Keidel apenas ha disputado tres partidos de Bundesliga hasta la fecha. Juega en Elversberg desde el verano de 2025; anteriormente militó en el FC Ingolstadt, todavía en la tercera categoría del fútbol alemán.

Sin embargo, sus actuaciones hasta ahora con la camiseta del SVE parecen haber convencido a Klopp del valor del centrocampista defensivo. En las victorias ante Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach y en la DFB-Pokal frente al MSV Duisburg, Keidel jugó los 90 minutos completos, mientras que el pasado fin de semana disputó 73 minutos contra el Bayern.

El jugador de 23 años actuó principalmente en el centro del campo junto al organizador Lukasz Poreba. No obstante, su posición habitual de origen es la de lateral derecho, precisamente una demarcación en la que ningún otro futbolista ha logrado asentarse de forma permanente en el equipo nacional alemán en el pasado reciente.

Getty Images

¿Cuándo dará Jürgen Klopp a conocer la lista de Alemania?

Klopp hará oficial el próximo jueves su lista definitiva para los partidos de la Nations League contra Países Bajos, Serbia y Grecia. Algunas decisiones, mientras tanto, ya se han filtrado.

Así, se considera probable la convocatoria del trío del Bayern, todavía no consolidado, formado por Lennart Karl, Tom Bischof y Jonas Urbig, y también se dice que los dos jugadores del Eintracht Frankfurt, Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib, ya han recibido una invitación del seleccionador nacional.

Que Marc-Andre ter Stegen celebrará su regreso a la selección nacional ya lo había confirmado el martes por la noche su entrenador en el Ajax de Ámsterdam, Michel. En cambio, Oliver Baumann, presente en el Mundial, no será convocado, aparentemente, de forma algo sorprendente.