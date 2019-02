Hasta cuándo tiene contrato Ponzio en River

A sus 37 años, el capitán está más cerca de la renovación por una temporada más que del retiro. "Tengo ganas de seguir jugando al fútbol", aseguró.

Luego de la venta de Jonatan Maidana y del retiro de Rodrigo Mora, el jugador que más tiempo lleva en el plantel de River es Leonardo Ponzio. Sin embargo, siete años después de su llegada y tras jugar su primer partido oficial como titular en 2019, el capitán confirmó que todavía no piensa en el adiós.

"Tengo ganas de seguir jugando al fútbol, la prioridad la va a tener River, que es el lugar en donde quiero terminar mi carrera", expresó el futbolista de 37 años, tras la goleada 4-0 del Millonario sobre Godoy Cruz, despejando así cualquier duda acerca de su futuro.

Es que, aunque falte la firma y el anuncio oficial por parte del club, la idea tanto del jugador como del técnico Marcelo Gallardo, así como del manager Enzo Francescoli y del presidente Rodolfo D'Onofrio es extender el vínculo del León -que se vence en junio próximo- por una temporada más.

"Va a ser una decisión personal. Va a seguir hasta que él quiera, él mismo se va a dar cuenta cuándo es el momento. Él quiere terminar su carrera en River; si un día no juega, es porque no lo va a hacer más. La charla va a ser para renovarle, esa va a ser la charla, no para otra cosa", había revelado D'Onofrio, en declaraciones a LPM TV, previo al choque con el Tomba.

Un par de días después, Francescoli confirmó que ese encuentro entre el capitán y el presidente ya se produjo. "Ponzio estuvo con D'Onofrio y él quiere ver cómo se siente partido a partido. También será una decisión de él tras ver cómo sigue avanzando", explicó el uruguayo en Radio El Mundo, dejando en claro que, pese a que el santafesino se tomará un tiempo más decidir, hoy por hoy está mucho más cerca de la renovación que de colgar los botines.